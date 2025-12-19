“Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento del Secretario General del Sindicato de Luz y Fuerza, Rafael Mancuso”, expresaron desde la conducción sindical en un mensaje en el que destacaron su compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores del sector energético.

Mancuso fue una figura de extensa trayectoria dentro del movimiento obrero y ocupó durante años un rol central en la conducción de Sindicato de Luz y Fuerza, desde donde participó activamente en negociaciones salariales, debates sobre políticas energéticas y en la articulación con otras organizaciones sindicales a nivel nacional. Su gestión estuvo marcada por la defensa del empleo, las condiciones laborales y el fortalecimiento institucional del gremio.

Desde distintos sectores del sindicalismo expresaron mensajes de condolencias y reconocimiento a su labor, resaltando su perfil dialoguista y su fuerte identidad gremial.

Según se informó oficialmente, los restos de Mancuso serán velados este sábado, de 8 a 12, en el hall central de la sede del sindicato, ubicada en la calle Defensa 453 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.