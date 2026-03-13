Un trágico siniestro vial ocurrido este viernes sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 361, en inmediaciones del peaje Piedritas, en Corrientes, dejó como saldo el fallecimiento de un bebé de cinco meses entrerriano y dos personas adultas con lesiones que permanecen internadas.

De acuerdo con la información confirmada a Portal Corrientes por fuentes oficiales vinculadas a la Fiscalía de Mocoretá, el hecho se registró alrededor de las 11.30 de la mañana cuando, por causas que aún se investigan, una camioneta Toyota SW4 perdió el control, despistó y terminó volcando sobre la calzada.

En el vehículo viajaba una familia oriunda de Chajarí que se dirigía hacia la provincia de Misiones. Como consecuencia del impacto, un bebé de cinco meses resultó gravemente herido y fue trasladado de urgencia para recibir atención médica. Lamentablemente, pocos minutos después se confirmó su fallecimiento pese a los esfuerzos realizados por el personal de salud. Esto generó momentos de mucho dramatismo y dolor en el nosocomio de Mocoretá.