TRAGEDIA
Falleció un entrerriano tras un terrible choque frontal entre una camioneta y un camión en una ruta uruguaya
El hombre oriundo de Concordia que había resultado gravemente herido tras un choque en la mañana de este viernes en la Ruta 2 de Uruguay no logró sobrevivir y falleció en las últimas horas. La colisión frontal se dio entre su camioneta y un camión.
En las últimas horas de este viernes, lamentablemente falleció un hombre oriundo de Concordia que horas ante había sufrido una fuerte colisión mientras conducía una camioneta Volkswagen Amarok.
El choque frontal, según los reportes policiales y periodísticos a los que accedió El Entre Ríos, sucedió aproximadamente a las 6 de la mañana de este viernes 5 de diciembre, a la altura del kilómetro 202 de la Ruta 2, entre Rodó y Santa Catalina, Departamento Soriano, en la República Oriental del Uruguay.
Más precisamente, se trató de una colisión fronto lateral entre un camión de logística de la empresa “Mirtrans” y la camioneta que conducía el concordiense.
Las autoridades intervinientes en el lugar, calificaron de “muy grave” la colisión ya que habían reportado que el conductor entrerriano, de entre 40 y 50 años, había sufrido lesiones de consideración.
En los primeros momentos posteriores al accidente, hubo desvío de tránsito en Santa Catalina por Parada Suárez ya que la ruta permaneció cortada. Trabajó allí personal policial y de Bomberos, publicó El Entre Ríos.