La muerte del excombatiente de Malvinas Pedro Miguel Luna generó una profunda conmoción en El Solar y en todo el departamento La Paz. El veterano de guerra falleció a los 64 años, luego de afrontar una enfermedad oncológica, y su partida motivó la declaración de duelo institucional por parte de la Comuna, que destacó su compromiso con la Patria y el permanente trabajo para mantener viva la memoria de la gesta de 1982.

El fallecimiento se produjo este miércoles 22 de julio, según se confirmó a La Sexta, y rápidamente despertó numerosas muestras de pesar entre vecinos, instituciones y autoridades del norte entrerriano.

Nacido el 23 de febrero de 1962 en el paraje El Quebracho, Pedro Miguel Luna eligió a El Solar como su lugar de residencia, donde desarrolló una activa participación en la vida comunitaria y se convirtió en un vecino muy respetado.

Su participación en la Guerra de Malvinas

Durante el conflicto bélico de 1982, Luna integró el Batallón de Infantería de Marina N° 5 (BIM 5), con asiento en Río Grande, Ushuaia, y formó parte de la reconocida Compañía NACAR.

En las Islas Malvinas combatió en la primera línea de defensa de Puerto Argentino, participando en la resistencia del Monte Tumbledown, uno de los escenarios más duros y emblemáticos de la guerra.

Su participación en aquel enfrentamiento quedó marcada como uno de los capítulos más importantes de su vida y fue motivo permanente de reconocimiento por parte de la comunidad.

Pedro Miguel Luna, veterano de Malvinas

Duelo institucional en El Solar

Tras conocerse la noticia, el presidente comunal de El Solar, Cristian Schreiner, firmó el Decreto N° 21/2026, mediante el cual declaró duelo institucional en homenaje al excombatiente.

La medida establece que la Bandera Argentina permanezca izada a media asta en todos los edificios públicos comunales como símbolo de respeto y reconocimiento.

Desde la comuna señalaron que el objetivo es honrar su legado y agradecer el invaluable servicio prestado a la Patria durante la Guerra de Malvinas.

El decreto también invita a distintas instituciones de la localidad a adherir al homenaje. La convocatoria fue extendida a las Escuelas N° 66, N° 51, N° 72 y N° 6, además de la Comisaría "Sargento Pedro Vallejos", para acompañar el duelo y recordar la trayectoria del veterano.

Las autoridades remarcaron que el reconocimiento busca mantener viva la memoria de un vecino que siempre sostuvo el reclamo de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

Un legado que permanecerá en la memoria colectiva

Desde la Comuna de El Solar sostuvieron que el fallecimiento de Pedro Miguel Luna no representa el final de su historia, sino el inicio de una etapa destinada a preservar su ejemplo para las nuevas generaciones.

Durante años participó activamente en actos patrióticos, actividades educativas y encuentros comunitarios, donde compartía su experiencia como excombatiente y mantenía vigente el recuerdo de quienes participaron de la guerra.

Su compromiso con la causa Malvinas y su permanente vocación de servicio hicieron que fuera reconocido y querido por vecinos e instituciones de toda la región.

Con su partida, El Solar despide a uno de sus ciudadanos más representativos, mientras que su nombre y su historia quedarán ligados para siempre a la memoria colectiva del norte entrerriano y al homenaje permanente a los veteranos de la Guerra de Malvinas.

Fuente: ElOnce