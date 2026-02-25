El fútbol argentino atraviesa horas de conmoción tras conocerse el fallecimiento de Javier Francisco “Pipo” Marín, vicepresidente del Club Atlético Acassuso y vocal del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino.

Marín era una figura muy vinculada a la vida institucional del club de San Isidro y participaba activamente en la estructura dirigencial de la casa madre del fútbol argentino.

Desde la Conmebol expresaron su pesar mediante un mensaje en redes sociales: “La Conmebol lamenta profundamente el fallecimiento de Javier Francisco ‘Pipo’ Marín, Vicepresidente del Club Acassuso y Vocal del Comité Ejecutivo de la @AFA. Condolencias a familiares y amigos. QEPD.”

Por su parte, la AFA también manifestó su dolor a través de un comunicado difundido en X bajo el hashtag #ProfundoDolor: “La @afa, en nombre del Presidente Claudio Tapia y del Comité Ejecutivo, expresa su más sentido dolor por el fallecimiento de Javier Francisco ‘Pipo’ Marín, Vicepresidente del Club Acassuso y Vocal del Comité Ejecutivo de esta Asociación”. El mensaje fue replicado por múltiples instituciones del fútbol argentino.

Marín se había consolidado como un dirigente cercano al día a día del club y con fuerte presencia en las reuniones del Comité Ejecutivo. Su partida genera un profundo impacto en el ámbito dirigencial y en el ascenso argentino, donde Acassuso tiene una activa participación. Familiares, amigos y colegas lo despidieron con mensajes de afecto y reconocimiento a su trayectoria.

Marín fue abogado y empresario, y ganó peso político dentro del fútbol a partir de su vínculo con el sector televisivo y la reorganización comercial del campeonato argentino. Fue una de las figuras clave durante la transición dirigencial que atravesó la AFA entre 2015 y 2017, cuando la entidad vivía una fuerte crisis institucional.

Dentro de la AFA ocupó cargos ejecutivos relevantes y participó en la conducción durante el proceso de normalización impulsado por FIFA y Conmebol. En ese contexto trabajó junto al Comité Regularizador designado tras el final del ciclo de Luis Segura y el fallido empate electoral entre Segura y Tinelli.