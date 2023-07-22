Un fatal accidente de tránsito ocurrió en la mañana de sábado, entre un camión y un auto, en la ruta 11 a la altura del kilómetro 199, cerca de Gualeguay.

El trágico hecho estuvo protagonizado por un automóvil Renault Logan, conducido por un hombre de 33 años quien luego falleció, y un camión Mercedes Benz en el que se trasladaba un hombre de 39 años.

Según se pudo establecer, el automóvil que se dirigía hacia Victoria, chocó con el camión, que tenía como destino Gualeguay, en la Ruta 11. A raíz del tremendo impacto, el vehículo de menor porte terminó chocando contra el guardarrail y su conductor lamentablemente falleció.

Fotos: LT 38 Radio Gualeguay

Fuentes policiales confirmaron que la víctima fue identificada como Fernando Waldemar Gutiérrez, de 33 años de edad, oriundo de Santa Fe. En el lugar trabajó personal de Bomberos, del Hospital San Antonio, de la Dirección de Prevención Vial, y Criminalística realizó las pericias correspondientes.