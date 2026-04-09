Una bebé de tres meses murió este miércoles por la tarde en el jardín maternal Panda, ubicado sobre la avenida San Martín al 600 de la ciudad de Bariloche.

Según publicó el sitio Bache3000, la bebé había recibido una mamadera y fue ubicada en su cuna mientras las docentes continuaban atendiendo a otros niños. Cuando el personal del jardín volvió a acercarse a ella, la bebé había dejado de respirar.

Personal médico que llego hasta el lugar realizó maniobras de reanimación y luego fue trasladada de urgencia al Hospital Ramón Carrillo, donde no pudo recuperarse.

La Justicia intervino de inmediato. Se ordenó la realización de una autopsia para determinar las causas del deceso, y se dispuso tomar declaración a las docentes que estaban a cargo de la bebé en el momento de los hechos, así como a los responsables del establecimiento.

El caso conmueve a la comunidad de Bariloche. Las circunstancias precisas de la muerte serán determinadas por la investigación judicial que acaba de iniciarse.