TRISTE NOTICIA
Falleció una joven madre y generó conmoción en la comunidad
Se trata de una joven madre que luchó contra una enfermedad.
El fallecimiento de Cecilia Guerra Avayú, una joven madre de Federal, generó gran conmoción en la ciudad que la despide a través de las redes sociales.
“Una mujer joven muy querida en el ámbito de nuestra comunidad que luchó durante mucho tiempo por vencer un grave problema de salud. Y siempre siguió adelante”, expresaron desde FM Cien Federal.
La noticia motivó la publicación de diferentes familiares, amigos y allegados que la despidieron con profundo pesar.
ComentariosDebés iniciar sesión para poder comentar