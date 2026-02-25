El fallecimiento de Cecilia Guerra Avayú, una joven madre de Federal, generó gran conmoción en la ciudad que la despide a través de las redes sociales.

“Una mujer joven muy querida en el ámbito de nuestra comunidad que luchó durante mucho tiempo por vencer un grave problema de salud. Y siempre siguió adelante”, expresaron desde FM Cien Federal.

La noticia motivó la publicación de diferentes familiares, amigos y allegados que la despidieron con profundo pesar.