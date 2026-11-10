El sábado 7 de noviembre al mediodía, personal policial dependiente de la Comisaría Primera intervino en un siniestro vial ocurrido en el Boulevard Pedro Jurado, entre las calles Andrade y Bolívar.



El hecho fue protagonizado por una motocicleta marca Yamaha FZ 150 cc, conducida por un hombre de 52 años de edad, quien circulaba por el Boulevard Pedro Jurado en sentido sur-norte.



Por circunstancias que se tratan de establecer, al sobrepasar la intersección de la calle Andrade, el colisionó con una mujer de 71 años de edad que intentaba cruzar la arteria desde la plazoleta divisoria del boulevard hacia la vereda este.



Como consecuencia del impacto, la mujer fue asistida y trasladada en ambulancia al Hospital, y posteriormente fue derivada al Sanatorio San Lucas, donde permaneció internada en estado delicado, presentando lesiones de carácter grave.



Lamentablemente, alrededor de las 22 horas de ese mismo día, se produjo su fallecimiento como consecuencia de las lesiones sufridas.



En el lugar se llevaron adelante las actuaciones de rigor y se procedió al formal secuestro de la motocicleta involucrada. Asimismo, por disposición judicial, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la realización de la correspondiente autopsia.



En el procedimiento intervinieron efectivos de la División Policía Científica, personal de la Comisaría Primera y una ambulancia del nosocomio local, quedando las circunstancias del siniestro sujetas a la investigación judicial correspondiente.