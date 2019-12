Falso embarazo y falso secuestro: llaman a indagatoria a la pareja

El fiscal platense Marcelo Romero llamó a declaración indagatoria a la pareja que protagonizó la falsa denuncia en torno a la desaparición y el embarazo de la mujer.

Sandra Sepúlveda, quien se comprobó que no estuvo embarazada, y Mauricio Paz Martínez serán indagados por los delitos de falsa denuncia y falso testimonio el próximo 16 de diciembre.

De acuerdo con lo difundido por el ElDía, el fiscal fundamentó el procesamiento de la pareja, en que "lamentablemente hubo un gasto inmenso del Estado para la búsqueda de una persona que nunca estuvo desaparecida sino en la casa de su familiares".

El caso había tomado estado público el viernes pasado cuando Paz Martínez denunció que su esposa, de 40 años, que estaba embarazada de ocho meses y medio, desapareció en un baño del Hospital San Martín, al que había asistido para que le practicaran una cesárea.

El hombre aseguró que recibió un mensaje de su esposa en la que pedía auxilio porque se la llevaban.

A partir de ese momento se inició una importante búsqueda que terminó el viernes pasado en el hallazgo de la mujer en una vivienda perteneciente a familiares, situada en el barrio porteño de La Paternal.

No obstante, la historia ya había comenzado a no cerrar a partir de que no existen registros sobre la atención de Sepúlveda en el área de obstetricia del Hospital San Martín, ni tampoco de que haya tenido turno para una operación de cesárea.

Ante esas dudas, el fiscal Romero ordenó que se le realizaran estudios médicos a la mujer, los cuales determinaron que el embarazo no existió.