Falta de 'timing' y críticas: Las opiniones sobre las medidas de Macri

Aumento del salario mínimo, congelamiento del precio de los combustibles por 90 días, devolución por los impuestos ya pagados en el año, del orden de 12.000 pesos para una familia tipo -matrimonio con dos hijos- con un salario bruto de 80.000 pesos al mes; refinanciamiento de deudas para Pymes y otros puntos fueron anunciados ayer por el Presidente de la Nación, Mauricio Macri.

Las repercusiones no tardaron en llegar. El senador nacional del PJ, Guillermo Guastavino, expresó a ElDía que ve “los anuncios del presidente Mauricio Macri como una reacción al contundente mensaje que la sociedad argentina expresó el domingo con su voto. Queda muy claro que la incertidumbre que ha generado este modelo económico a lo largo de estos tres años y medio ha golpeado muy duro el bolsillo de los ciudadanos y esperaremos con cautela el desarrollo de las medidas anunciadas: si se traducen en un verdadero alivio para las familias de nuestro país o en un mero acto de campaña".

"En el mismo sentido y en este contexto económico tan delicado, veo con muchísima preocupación la situación a la cual nos ha llevado el gobierno nacional en este proceso electoral, particularmente la falta de sensibilidad y el nivel de soberbia que ha mostrado el presidente Macri en la conferencia de prensa de este lunes", expresó el Senador.

Asimismo consideró que “es sumamente necesario que el gobierno nacional, encabezado por el presidente Mauricio Macri, actúe con absoluta responsabilidad y racionalidad en estos momentos delicados, con tantas dificultades para nuestro país".

“Estuvo muy mal asesorado”

Las críticas sobre la situación también llegaron desde el propio espacio de Cambiemos. ElDía conversó con el senador provincial Nicolás Mattiauda quien se preguntó “si los recursos estaban anteriormente, ¿por qué no se pudo hacer esta recomposición antes y haber atenuado un poco los impactos de los ajustes?”.

“Si post elecciones pudimos aflojar la cincha -como decimos en el campo- ¿por qué no pudimos prever y ser más laxos en el pedido de sacrificio de todos los argentinos?

Es una pregunta que yo me hago. Si ahora lo podemos abordar de manera sustentable y lo podemos sostener en el tiempo. ¿Por qué no lo hicimos antes y hemos llegado a este punto?”

En cuanto a las responsabilidades de la crisis reinante, Mattiauda fue categórico: “Yo no le echo la culpa al Presidente porque él tiene sus asesores. Yo creo que él ha estado muy mal asesorado en materia económica. El Presidente no puede abarcar todo, por eso recargo las tintas en el equipo económico”.

“El Presidente lee los relojes, pero la información que le cargas a los relojes te la dan los Ministros. Entiendo que acá hubo una falla muy grave del equipo económico que hoy le está planteando una solución que es muy probable que si hoy la encontramos -o pareciera que se podía hacer algo más- se podría haber hecho tiempo atrás”, sentenció Mattiauda.

Finalmente se refirió al ámbito eleccionario y opinó que cree que no es tarde, “pero evidentemente no es el mismo escenario preeleccionario. Es difícil que quien ha puesto un voto en una alternativa política, cambie de opinión”. De todos modos alentó que entender “que es muy importante que haya un equilibrio de fuerzas; sobre todo para la República con una elección tan polarizada. Creo que lo más sano para la Democracia es buscar un equilibrio para que las oposiciones se vean representadas y no le den rienda libre al gobierno para que no nos vayamos a la banquina opuesta. El equilibrio de fuerzas hace que constantemente tengamos que estar en conversaciones y buscando el consenso”, concluyó.

“Un plan gerontocida”

Los jubilados y pensionados no fueron alcanzados por las medidas del gobierno. Al respecto, el referente del Consejo Asesor Municipal del Adulto Mayor (Camam), Víctor Hugo Lapido opinó en diálogo con ElDía: “Para mi siguen con el mismo plan porque es un gobierno gerontocida que considera a la vejez como un gasto en función del déficit cero. Esta es la misma lógica que tienen en el PAMI”.

“Además, es un gobierno que apela las sentencias de la Corte Suprema sobre las jubilaciones de los adultos mayores. No me extraña que este gobierno deje de lado a los adultos mayores. Para mí el Presidente Macri es un perverso con los adultos mayores”, concluyó el referente del área municipal.

Más críticas

Desde la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) opinaron que "es un parche y no resuelve lo sustancial que es la caída de las ventas".

Lo dijo el dirigente del sector Manuel Gabás, quien insistió con un planteo que no es nuevo entre los pequeños comerciantes del país: "El problema que tienen las pymes es que no vendemos, la causa primera de la merma y el cierre de locales, tiene que ver con la caída del poder adquisitivo". En ese tono, afirmó a APF que "para reactivarnos hay que generar un incremento en salarios, jubilados y el sector trabajador".

En tanto, para la Bancaria los anuncios de Macri fueron tardíos y con tintes electoralistas. Se trata de uno de los sectores que más ha combatido el impuesto a las ganancias. El titular del gremio local, Juan Carlos Navarro indicó que “toda medida que tenga una relación directa respecto al trabajador en relación de dependencia o monotributista, siempre va a ser un beneficio, lo lamentable es que no se fue dando en los tiempos que se han venido reclamando y que lo hace ahora con una intención electoral o producto de la situación económica que se estaba viviendo, para tranquilizar al mercado”.