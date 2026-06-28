No es ninguna novedad que en Gualeguaychú faltan personas con conocimientos técnicos y en oficios para dar respuestas a necesidades cotidianas a los vecinos y también a las empresas. En un contexto donde el trabajo no sobra y en varios rubros escasea, los oficios y ciertas tecnicaturas parecen ser la excepción a la regla, ya que tienen una demanda que no se alcanza a absorber.

Daniel De La Torre, jefe de Talleres de la Escuela Técnica Nº3 habló con Ahora ElDía sobre esta situación y analizó a qué se debe este fenómeno: “El 100% de la demanda que me llegan de empresas son de técnicos. Tengo contacto directo con un montón de fábricas y recibo constantemente mails de ellas pidiendo técnicos. En electrónica hay un desabastecimiento de personal capacitado que no se puede entender. Eso en el ámbito de la relación de dependencia, pero también hay público común que necesita este tipo de servicios y no lo pueden subsanar”.

El docente con 14 años de trayectoria manifestó que “al tener talleres a contra turno, son los menos los que eligen la escuela técnica porque les imposibilita tener otras actividades como puede ser fútbol, baile y un largo etcétera”.

De La Torre contó que en el ámbito privado trabaja para marcas muy reconocidas en el área de servicio técnico y que, si bien su ámbito de cobertura es pequeño por la gran carga laborar que tiene, se sorprende que haya pueblos enteros que no tengan una sola persona formada en este rubro: “De lo técnico hay trabajo en todos lados, pero hay que capacitarse todo el tiempo. Siempre están saliendo cosas nuevas. Lo que veo que les hace falta a las escuelas técnicas son especializaciones, porque si bien los chicos salen con una formación general, después hay ramas específicas. Por ejemplo, un técnico en automotores recién recibido, no tiene una formación específica en inyección electrónica. Estaría bueno que el Consejo General de Educación o el Ministerio de Educación brinden estas formaciones en el ámbito de lo público Hoy el que quiere especializarse, tiene que pagar para hacerlo”.

Dentro de la Escuela Técnica Nº3 funciona la “Formación Profesional”, un espacio donde se dan capacitaciones en electricidad, carpintería, soldadura y herrería: “A este tipo de instancias acude gente grande, que tiene conocimientos previos, algunos vienen a actualizarse en el rubro. Son personas que ya tienen trabajo y/o quieren complementar con un extra. Este tipo de capacitaciones, tienen salida laboral inmediata, para trabajar de autónomos”.

Sobre cuáles son los rubros en los que falta personal capacitado, De La Torre aseguró que en todos, pero en el “más popular” que es el de electricidad suele haber mayor oferta ya que el capital de inicio es muy bajo. La inversión para ejercer uno u otro oficio, determina qué rubros tienen salida laboral inmediata: “Un carpintero necesita 50 millones para montarse una carpintería, cómo mínimo. Pero al no haber microcréditos para que una persona haga esto, es difícil llegar. Hoy, si conseguís un carpintero, tenés un montón de tiempo de espera para que te haga un mueble por esta misma razón: no abundan”.

Gustavo Constanzo, responsable del Centro de Desarrollo del Conocimiento, reafirmó: “La demanda de oficios en la ciudad es alta y sostenida, especialmente en aquellos vinculados al sector industrial, la construcción, el mantenimiento, la programación y los servicios técnicos. Las empresas y los emprendimientos requieren de forma permanente personas capacitadas con conocimientos prácticos y capacidad de resolver problemas concretos. Esta realidad ha impulsado al Municipio a fortalecer la oferta de capacitaciones en oficios como parte de una estrategia de inclusión y desarrollo económico”.

Constanzo enumeró que los oficios más demandados en la ciudad por parte del Parque Industrial, comercios, emprendimientos y particulares son soldadura y herrería, electricidad domiciliaria e industrial, programación, automatización industrial y plomería. Asimismo, calificó a la inserción laboral de estos rubros como “muy favorable” y destacó que “la experiencia demuestra que los oficios constituyen hoy una de las herramientas más efectivas para mejorar la empleabilidad, promover la autonomía económica y fortalecer el entramado productivo de Gualeguaychú. La elevada demanda de inscripciones en los talleres confirma el creciente interés por este tipo de formación”.

En la actualidad, el Centro de Desarrollo del Conocimiento dicta soldadura, carpintería, electricidad domiciliaria básica, informática aplicada y alfabetización digital, reparación de PC y oficios tecnológicos, automatización industrial y nuevas propuestas tecnológicas, electrónica básica, programación, diseño asistido por computadora y utilización de la IA.

Otro espacio que hay en la ciudad para capacitarse en oficios es la Escuela Nº46 Camila Nievas. Su directora Matilde Nelli contó que la demanda de la institución está relacionada con “las necesidades de la comunidad y las oportunidades de empleo de la región”.

A los oficios ya mencionados por Constanzo, Nelli agregó que también son muy demandados refrigeración e instalación de aire acondicionado, instalador gasista y restauración de muebles: “En los últimos tiempos se ha producido una importante revalorización de los oficios debido a la creciente demanda de trabajadores calificados, la rápida inserción laboral y la necesidad de contar con personas capacitadas en tareas técnicas y manuales. Hoy constituyen una alternativa educativa y laboral valiosa, contribuyendo al desarrollo productivo y ofreciendo oportunidades concretas de empleo y emprendimiento. Ahora bien, la capacitación continua es fundamental ya que no alcanza con aprender un oficio una sola vez, es necesario perfeccionarse y adaptarse a los cambios tecnológicos y productivos. Formarse en un oficio ofrece numerosas ventajas, tanto a nivel personal como profesional. No sólo asegura una rápida inserción en el mercado, sino que también fomenta la independencia, responde a una alta demanda de trabajadores calificados y promueve el desarrollo de la autonomía, la confianza y la comunidad”.