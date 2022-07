Por Daniel Serorena

Haciendo un recorrido por las farmacias de la ciudad, se puede notar a simple vista que muchos medicamentos asociados con enfermedades invernales no están en las góndolas o bien son muy pocos los que están a la venta.

Ocurre con los sobres para preparar un té para aliviar los síntomas asociados al resfrío, como también con los medicamentos de venta libre para la congestión nasal, la fiebre, los dolores de cabeza, de garganta y corporales. Tampoco se consiguen algunos jarabes para la tos o expectorantes, mucolíticos, antitusivos, determinados medicamentos antigripales, y productos para nebulizar.

Entre las causas de este faltante se enumeran una alta demanda de productos debido a un crecimiento inusitado de las enfermedades respiratorias, sumada a precisamente a una baja en los stocks disponibles en los laboratorios.

El farmacéutico Nelson Gómez, titular de la Farmacia Razzetto, explicó a AHORA ElDia que "ha habido una faltante de medicamentos típicos de la temporada de invierno. Toda la línea de sobres para preparar tés para aliviar síntomas de resfríos. Esos productos faltan desde hace tiempo y se ha complicado mucho para poder reponerlos, mientras que el resto de medicamentos relacionados a enfermedades invernales, de a poco se ha podido normalizar, aunque en algunas marcas puntuales sigue habiendo faltantes".

Sobre las causas del desabastecimiento, Gómez expresó que "no hay una causa concreta, al menos nosotros no le encontramos una explicación. Por un lado, la industria farmacéutica no escapa a la realidad del país, por eso muchos laboratorios han guardado algunos productos y no los han comercializado de forma normal. Porque si bien no han habido faltantes masivas, se ha sentido la ausencia de productos específicos, no solamente en lo relacionado con las enfermedades temporales del invierno, sino con otros productos. Entendemos que la especulación por parte de los laboratorios puede ser un factor, pero creemos que ha habido un mayor consumo de ciertos medicamentos, por encima de los estándares esperados. En algunos casos, la demanda superó la media prevista por los laboratorios y eso ha generado algún faltante".

Otro aspecto al que apuntó el profesional, es que "todos los insumos que se utilizan en la fabricación de medicamentos son importados, no hay síntesis de drogas nacionales. Entonces todos los medicamentos requieren insumos importados y los costos se han elevado en forma considerable y muchas veces los laboratorios tienen que hacer movimientos complicados para poder llegar a la fabricación de un medicamento".

Asimismo, Gómez sostuvo que "en Gualeguaychú, a excepción de uno o dos productos en particular, que tuvieron faltante en todo el país, dentro de todo hemos podido pasar un invierno tranquilo en lo relacionado con los medicamentos. No hubo faltantes masivas, sino que fueron casos muy puntuales. Ahora todo tiende a normalizarse".

Finalmente, Gómez remarcó sobre la realidad de los laboratorios con relación a las diferentes temporadas de venta de medicamentos. "Si bien todavía tenemos más de un mes de invierno y seguramente que el inicio de la primavera pueda tener días fríos, hay una realidad, que los laboratorios ya empiezan a trabajar pensando en la temporada primavera-verano. Por eso, pese al faltante, no es factible que elaboren en gran escala productos que dentro de un mes no tengan tanta demanda, ya están enfocados en los medicamentos contra las alergias de la primavera y en aquellos relacionados con la parte digestiva para fin de año y lo específico del verano".

La situación en la provincia

Claudio Iriberry, vocal y coordinador de Asuntos Profesionales del Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos (Cofaer), explicó a UNO que "hay medicamentos que están en falta, debido a que los laboratorios prevén el abastecimiento para el invierno y en los años anteriores hubo una determinada demanda, que este año se incrementó porque aparecieron más temprano las enfermedades vinculadas a esta época del año: hay cuadros que solían empezar a darse recién en julio, y esta vez se adelantaron con los primeros fríos”.

Iriberry mencionó que en semanas anteriores hubo faltantes de productos como salbutamol y betametasona, junto con antibióticos de líneas pediátricas, pero afirmó que en estos casos se fue regularizando su entrega. En este marco, sostuvo que se espera que los laboratorios puedan proveer próximamente a las farmacias de los medicamentos que están en falta, aunque aclaró que llevan un proceso antes de salir al mercado, y a esto se atribuye las demoras en la reposición del stock. “Tienen un período de cuarentena para lanzarlos al mercado y por eso no se están consiguiendo, pero se va a resolver los próximas semanas”, señaló al respecto.