El presidente del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, encabezó una conferencia de prensa en la que denunció que la represión que se llevó adelante durante la votación de la Ley Bases forma parte "de un plan represivo para establecer en la Argentina un régimen de excepción en contra de las garantías constitucionales".

El encuentro con la prensa tuvo lugar después de que Unión por la Patria denunciara en la Cámara de Diputados a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por los delitos de privación ilegal de la libertad, imposición de tortura, lesiones graves y abuso de autoridad. También fueron incorporados a la denuncia Vicente Ventura Barreiro, secretario de Seguridad de la Nación, y el titular de la Prefectura Naval Argentina, Guillermo José Giménez Pérez.

"Los que están detenidos hoy son presos políticos", resaltó en la conferencia el diputado Leopoldo Moreau. Martínez, por su parte, recordó la represión a los diputados de UxP: "Lo que vivieron los diputados y diputadas de nuestro bloque la semana pasada es un espisodio más que demuestra el desprecio del presidente Javier Milei por el Congreso y la división de poderes".

Por último, Martínez denunció: "Milei y la ministra Patricia Bullrich han desatado un claro plan represivo en la Argentina. Lo del miércoles fue contra diputadas y diputados, pero también contra ciudadanas y ciudadanos que "muchos de ellos aún no han recuperado su libertad" y "reciben presiones para que no digan lo que quieren decir".

Pese a que el Gobierno sostuvo que no llevaría adelante ningún operativo especial por la marcha de los familiares de los detenidos, lo cierto es que después del mediodía la Policía Federal volvió a desplegar un extenso vallado para impedir el acceso a la Casa Rosada desde Plaza de Mayo.

"No habrá más que el operativo habitual. Si te referís a si va a haber algo, en particular, claramente no, como no ocurre en ninguna manifestación", había declarado en horas de la mañana el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su habitual conferencia de prensa en casa de Gobierno.

Además del vallado para blindar La Rosada, Casa Militar dispuso el refuerzo de los puestos perimetrales y la disposición de líneas de bomberos a modo de prevención.

"Más allá de que no sabemos la cantidad de gente, dentro de lo que el Ministerio de Seguridad estime, estará efectivamente la cantidad de efectivos y el procedimiento, pero no va a haber nada en particular", aseguraron desde la cartera de Patricia Bullrich.