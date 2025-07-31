Los familiares de los pacientes que fallecieron tras ser inoculados con fentanilo contaminado, producido por los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, harán hoy una marcha para pedir justicia y que la causa avance contra los responsables.

Este jueves 31 de julio, de 14 a 17hs., se llevará a cabo una “movilización en silencio” frente al Hospital Italiano de La Plata, querellante en el caso, para pedir “por la verdad y justicia por todas las víctimas del fentanilo”.

Luis, papá de Leonel Ayala, uno de los pacientes que murieron, habló con la agencia Noticias Argentinas y expresó que esta marcha es “por los casos que se conocen y por los que seguramente son víctimas y no saben la verdad de lo que realmente pasó”.

El flyer de convocatoria destaca que dicha concentración es para que se mantenga “la memoria y la justicia viva” sobre el escandaloso caso que provocó, hasta el momento, según datos oficiales, 54 muertes.

En las últimas semanas hubo avances en la investigación contra los responsables de los laboratorios, entre ellos el empresario Ariel García Furfaro, perteneciente al grupo familia que tiene en su poder diversas empresas a nivel nacional.

Aun así, el enojo de los familiares es porque hasta ahora no hay detenidos ni imputados en el caso, lo que llama la atención ante las irregularidades demostradas.

Entre ellas están las alertas y prohibiciones por parte de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), los elementos secuestrados en los allanamientos y hasta la posible vinculación con el poder y el narcotráfico en Santa Fe.

Mientras avanza la investigación, se cree que el número de víctimas es aun mayor por diversos factores. En principio porque los lotes con las ampollas contaminadas fueron distribuidos a más de 300 hospitales del país y, fuentes del caso, le confirmaron a este medio que sospechan la posible cifra de “muertes en negro”, las cuales no fueron contabilizadas en forma oficial.

