Este sábado, alrededor de las 11 de la mañana, el cuerpo de Elías Benítez fue hallado sin vida en el río Gualeguaychú, a la altura del balneario Solar del Este. El joven de 20 años había sido denunciado como desaparecido el miércoles pasado. Inmediatamente, se procedió a llevar el cuerpo a la Morgue Judicial, donde permanecerá hasta el lunes, cuando se lo trasladará a Paraná para que se le realice la autopsia. Según informaron desde Fiscalía, luego de que se le practique la autopsia se constatará la causa de real de su muerte y si la misma fue accidental, autoinfligida o provocada adrede.



En tanto, durante las últimas horas, familiares directos de la víctima han difundido a través de sus redes sociales y expresado en declaraciones a los medios que tienen fuertes sospechas de que Elías fue asesinado. Por este motivo, ruegan a las autoridades que investiguen exhaustivamente los hechos y marcharán este lunes por la mañana pidiendo justicia.



“Hay muchos testigos que apuntan a los sospechosos y mi hermano tenía miedo porque esas personas lo andaban acosando”, aseguró a Ahora ElDía Florencia Escobar, su hermana, quien no lanzó acusaciones concretas ni dio nombres y aclaró que su familia no quiere entorpecer la investigación.



“Creemos que lo atacaron cuando estaba volviendo a casa en Pueblo Belgrano en la madrugada del jueves, alrededor de 4:30, que fue su ultima conexión en WhatsApp. Elías iba a dormir a la casa de mi mamá porque tenía miedo de estar solo en su departamento”, indicó, y explicó que los últimos en verlo con vida fueron sus amigos: “nos dijeron que él pasó el rato con ellos y después se despidió porque venía a dormir a casa”.



Luego, Florencia recordó que mañana a las 9 horas marcharán desde el puente Méndez Casariego hasta Tribunales "para pedir justicia y que las autoridades trabajen rápido". “Hasta que se tenga el resultado de la autopsia, la Fiscalía no puede emitir órdenes de allanamiento o detención, así es la situación actual”, concluyó.