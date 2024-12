Esta mañana se realizó una marcha pidiendo justicia por la muerte de Elías Benítez, el joven de 20 años que había sido denunciado como desaparecido el miércoles pasado y cuyo cuerpo fue encontrado sin vida este sábado en el río Gualeguaychú.



Mientras se aguarda el resultado de la autopsia, allegados a la víctima han difundido a través de sus redes sociales y expresado en declaraciones a los medios que tienen fuertes sospechas de que el joven fue asesinado. Por este motivo, ruegan a las autoridades que investiguen exhaustivamente los hechos y convocaron a realizar esta movilización.



Congregados en la Costanera, junto al puente Méndez Casariego, familiares y amigos de la víctima partieron alrededor de las 9:30hs. hacia los Tribunales de Gualeguaychú. La multitud, compuesta por un centenar de personas, avanzó por la calle Luis N. Palma al grito de “'¡Justicia por Elías!”.





Frente a los Tribunales, el fuerte mensaje de sus amigos y familia se hizo oír.





Su hermana mayor, Florencia Escobar, fue quien alzó la voz en más de una ocasión para dirigir unas palabras a la multitud presente:



“Me robaron a mi hermano. Nos robaron un hijo; nos robaron un amigo, un compañero. La ley de la vida dice que los hijos enterramos a los padres, no los padres a sus hijos. Mi hermano merece descansar en paz, y eso no va a pasar hasta que los culpables caigan y paguen por lo que le hicieron. Porque no solo lo asesinaron, lo acosaron y lo torturaron”.





“Necesitamos el apoyo de toda la comunidad, por favor. Queda un largo camino por recorrer. Los culpables van a caer, y hasta entonces mi hermano no va a poder descansar en paz. Un vacío le dejaron a mi familia, nos arrancaron un pedazo del alma, y eso nadie lo va a poder igualar. No nos van a devolver a mi hermanito. Él merece la paz”.