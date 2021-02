Familiares y vecinos de la ciudad pidieron justicia por Ángel y Mateo González

Ángel (32) y Mateo su hijo de 12 años, a bordo de una moto, perdieron la vida luego de ser embestidos por Matías Piattoni quien se cruzó de carril en estado de ebriedad y drogado en un Ford Mustang el pasado 14 de febrero.

Los manifestantes pidieron que se cambie la carátula de la causa de homicidio culposo que tiene una pena de 3 a 6 años a doble homicidio simple con dolo eventual.“Hoy nuestra garganta es la que calla y el dolor es el que grita…Justicia por Ángel y Mateo”, otro decía “Justicia. Queremos creer que para las víctimas existe. Señora Jueza,. Cambio de Carátula. El alcohol al volante mata”. En una cartulina, familiares de Ángel y Mateo, dibujaron a los dos “pescando en el cielo y el pedido de justicia”. Con carteles los vecinos se manifestaron en una marcha que contó con la presencia de familiares de los asesinados Daniel Giménez, Martín Braun y Sergio Gómez.

justicia2.jpg

Uno de los hermanos, Jonathan, recordó que su hermano se “iba a pescar con Mateo ( el hijo mayor) y resulta que este tipo, por Piattoni, venía en un auto a alta velocidad, borracho, drogado, quiso pasar a otro vehículo, se cruzó de carril y los embistió de frente”.Contó que la familia González es “toda de Gualeguaychú, pero él era efectivo del Ejercito Argentino, trabajaba en Corrientes desde hace 6 años”.

Sobre la causa dijo que “supuestamente la iban caratular como culposo, y no doloso como corresponde. Nosotros queremos que le cambien la carátula y que verdaderamente se haga justicia”.Contó que la familia está integrada por 4 hermanos. “Ángel era el mayor de los varones, un hermano (Javier) que vive en Concepción del Uruguay y una hermana (Jésica).

usticia3.jpg usticia3.jpg

Dijo que “Ángel era todo para nosotros, un poco padre por ser el mayor, amigo, cómplice, una persona a la que le apasionaba la pesca”.Contó que recibió la noticia en el trabajo- es camionero- de parte de su madre.

“Estaba cargando el camión y me llama mi mamá llorando diciendo que habían matado a mi hermano, aunque no le entendí bien debido a que no contaba con buena señal, hasta que logré entender que era Ángel. Después me enteré que Mateo había fallecido en el accidente. Es así que hicimos los hisopados en el Hospital y viajamos a Corrientes”. Indicó que sus padres- Ángel José González y Elena Peñalva- se encuentran en Corrientes, junto a la mamá de la esposa de mi hermano que en estos momentos acompañan a la esposa, Karen Cufré, quien también es de Gualeguaychú y a sus restantes dos hijos, uno de los cuales (tiene tres años), espera que su padre vuelva de pescar.Frente a tribunales en un breve acto en el cual hizo uso de la palabra Miguel Gandolfo de Aciverjus, Jésica , hermana de Ángel, abrazada a Jhonatan, agradeció a “todos los que nos acompañaron, a todas las familias, a las víctimas de siniestros viales, para que estos hechos no se vuelvan a repetir y que se haga justicia, que estos estos asesinos al volante no queden libres y la justica haga lo que corresponde. Quiero cerer en la justicia, especialmente en la de Corrientes, pero como viene la mano, la veo complicada. Gracias A Aciverjus, a las familias Giménez