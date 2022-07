Un grupo de familias de Ceibas ocupó desde la mañana del lunes un grupo de siete viviendas que no han sido entregadas por el Municipio, correspondientes a un grupo de 70 casas que construye el IAPV. “hace más de 7 años que estamos esperando”, dijo a AHORA ElDia una de las vecinas que ocupó las viviendas.

En la mañana del lunes, un grupo de familias autoconvocadas de Ceibas comenzaron a tomar viviendas que el Municipio aún no entregó de manera formal. Se trata de unas siete familias que precedieron a la tomas de casas de un grupo de 70 viviendas que lleva adelante el IAPV y que el Municipio no ha procedido a su entrega.

Con el correr del día se fue sumando gente, llegando a conformarse un grupo de alrededor de 70 personas que pidieron por la entrega de las viviendas, además de reclamar mejoras habitacionales y también pidieron por una mejor atención en salud y otras demandas hacia la intendencia de la localidad.

Patricia, una de las personas que ocupó las viviendas, expresó a AHORA ElDia que “mi hija es adjudicataria de una de las viviendas desde hace más de 7 años. El avance de las obras ha sido muy lenta, trabajan un tiempo y pasan muchos meses sin que se haga nada en las casas”.

Además, la mujer expresó que “la intendenta nos ha mandado la Policía que no nos deja ingresar nada, nuestra intención es seguir en el lugar, sin molestar a nadie. Pero no nos dejan pasar abrigo, ni sillas ni nada para que podamos pasar la noche tranquilos. Hay muchas familias con chicos, pero la Policía no nos deja salir ni entrar al lugar”.

De acuerdo a lo que pudo constatar AHORA ElDia, la intendenta Sabrina Olano radicó una denuncia por la usurpación de las viviendas y el fiscal Gastón Popelka actuó en el lugar, ordenando una serie de medidas tendientes a conocer si quienes usurpan las viviendas son adjudicatarios de las mismas o bien se trata de ciudadanos comunes que acompañan a quienes reclaman por sus viviendas.

La mujer que dialogó con AHORA ElDia, dijo que “la intendenta llamó a una reunión a la que concurrieron tres personas en representación de todos los que estamos reclamando. No nos dieron ninguna respuesta, nosotros estamos reclamando por la entrega de las casas, hace más de siete años que estamos esperando respuestas”.

Ante la situación planteada, la intendenta Sabrina Otero denunció lo ocurrido y el fiscal Popelka trabaja en la investigación de los hechos. De acuerdo a lo expresado por el propio Fiscal Popelka a AHORA ElDia, se envió un oficio al encargado de la Unidad Ejecuta Provincial, Luis Méndez Casariego, a quien le solicitó información sobre los adjudicatarios de las viviendas, con el objetivo de poder cotejar si quienes usurparon las casas son adjudicatarios de las mismas.