En la jornada de hoy, las familias de los niños que asisten a los Espacios de Primera Infancia (EMPI) Voy Creciendo y Esperanza participaron de un enriquecedor taller para fomentar hábitos saludables y fortalecer los vínculos familiares. La actividad fue posible gracias al trabajo coordinado entre la Subsecretaría de Salud, representada por la psicóloga Agustina Santarelli del Nodo Villa María, y la Dirección de Educación, a cargo de los EMPI, lo que permitió integrar perspectivas de salud, nutrición y desarrollo infantil en un mismo espacio.

La actividad estuvo coordinada por la psicóloga Agustina Santarelli, la Licenciada María Laura Cristiano y la nutricionista Carina Valí, quienes abordaron diversas temáticas vinculadas al desarrollo integral de los niños, incluyendo rutinas diarias, higiene, límites, uso de pantallas y hábitos de alimentación.

El encuentro se enmarcó en la conmemoración del Día Internacional de la Alimentación, que se celebra el 16 de octubre, y puso especial énfasis en la importancia de promover una dieta equilibrada desde la primera infancia, incentivando elecciones saludables que acompañen el crecimiento y bienestar de los pequeños.

Durante la jornada, se generaron espacios de diálogo donde las familias compartieron experiencias y recibieron herramientas prácticas para aplicar en su vida cotidiana, favoreciendo la comunicación, la organización de rutinas y el fortalecimiento de los vínculos familiares.

Al cierre del taller, se entregaron semillas a las familias para incentivar la creación de huertas en los hogares, promoviendo la participación activa de los niños y fomentando el contacto con la naturaleza como parte de un estilo de vida saludable.