Diversas instituciones, organizaciones sociales, prestadores de servicios y familias vinculadas al colectivo de la discapacidad en la provincia de Entre Ríos hicieron pública una declaración conjunta tras la imposibilidad de alcanzar el quórum necesario para tratar el proyecto relativo a la emergencia del sector en el recinto legislativo.

El documento al que pudo acceder Ahora ElDía expone la inquietud de los sectores convocantes ante la interrupción del debate parlamentario y remarca la "necesidad de dar continuidad a las herramientas normativas vigentes a dos décadas de la adopción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad".

Los firmantes señalan que "la falta de actualización en los aranceles y la discontinuidad en los aportes financieros han llevado a una situación operativa compleja a los centros de atención, escuelas especiales y espacios terapéuticos". Según argumentan los referentes del colectivo, "la falta de presupuesto adecuado afecta de manera directa la sostenibilidad económica de los prestadores privados e institucionales, derivando en eventuales cierres de establecimientos y en la consecuente interrupción de los tratamientos y el acompañamiento profesional que reciben los usuarios".

La carta abierta incluye un pliego formal articulado en cinco solicitudes principales dirigidas a los representantes parlamentarios: la prórroga inmediata de la declaración de emergencia en discapacidad; el financiamiento y la actualización de los valores de las prestaciones para asegurar la operatividad de los servicios; el cumplimiento estricto de las leyes nacionales e internacionales en la materia; la asistencia regular de los legisladores a las convocatorias en las comisiones y sesiones; y el mantenimiento de un marco de respeto institucional en los debates públicos.

El pronunciamiento cuenta con la adhesión de numerosos espacios de atención y agrupaciones civiles del departamento Gualeguaychú y de distintas localidades de la provincia. Entre las instituciones firmantes se encuentran el Centro de Día Casa Club, la Asociación de Sordos de Gualeguaychú, la Asociación Síndrome de Down Gualeguaychú, la Fundación Incluir, Padres Síndrome de Down, la EPEI N° 15 Taller Protegido Emanuel, la EPEI N° 28 IDEEA, el Centro de Día e Instituto IDEEA, la Red de Familias TDAH y la Asociación TGD Padres TEA Gualeguaychú.

A la convocatoria local se sumaron entidades de otros municipios de Entre Ríos, tales como la Asociación Hablamos de Autismo (Concepción del Uruguay), Asociación ALAS (Gualeguay), Asociación Civil TEA Padres y Fundación Manos a la Obra (Concordia), el Espacio LUDOLANDIA (Larroque), junto a las organizaciones NeuroCEA, Neurodiversidad San Benito, MIRARTEA y TEA Azul, procedentes de la capital provincial y zonas de influencia.

Otras instituciones que se sumaron fueron: el Centro de Día CREAN, Centro de Rehabilitación CREAN, el Cuentero de Rehabilitación Visual CREAN Gualeguaychú, Centro de Día IDEEA Gualeguaychú, la Asociación Civil TEA Padres Concordia, Fundación Manos a la obra de Concordia y la Cooperadora Escuela de Educación Integral N°34 Flavia Mena Paraná.