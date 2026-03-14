La morosidad de las familias más que se triplicó en el último año y tocó el punto más alto desde 2010, que es hasta donde llegan los registros del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Entre los factores que explican este salto se encuentran las tasas de interés elevadas, ingresos familiares estancados y el mayor uso del crédito para compensar la caída del poder adquisitivo de los ingresos habituales.

La mora de los hogares se ubicó en 9,3% en diciembre de 2025, último dato disponible. Este nivel se multiplicó 3,7 veces respecto al 2,5% observado a fines de 2024. El endeudamiento familiar promedio también se incrementó de forma considerable a lo largo del año, con un aumento en la cantidad de personas que recurrieron tanto a entidades financieras como a canales alternativos.

El deterioro en el pago de los créditos de las familias supera al promedio del sector privado, que alcanzó un 5,5% de mora, frente al 1,6% registrado al cierre del año anterior.

El comportamiento de la cartera de consumo empuja al alza los indicadores generales, en un contexto donde más de la mitad de los adultos mantiene algún tipo de financiamiento activo. Las condiciones financieras restrictivas, la falta de recuperación de los ingresos y el encarecimiento del crédito explican, según especialistas, que la irregularidad en los pagos haya escalado de manera tan pronunciada.

En declaraciones televisivas, el ministro de Economía, Luis Caputo, indicó que hay que “seguir bajando la inflación, que bajen las tasas y que los bancos den plazos para que la gente se vaya acomodando”. “Esto es un coletazo del ataque político del año pasado: las tasas subieron fuertemente y algunas personas tienen y tuvieron dificultades. Eso se va a ir acomodando. No es problemático a futuro”, aseveró.

Desde la consultora LCG, los economistas destacan que el incremento en la mora del crédito a las familias responde a “tasas de interés activas que se mantienen elevadas (la tasa nominal anual -TNA- promedio de los préstamos personales fue de 69% en febrero), en un contexto de salarios estancados o en retroceso”.

“Se registró un fuerte aumento en la irregularidad de la cartera comercial. Si bien esta venía incrementándose lentamente durante los 14 meses previos, el aumento de la mora se aceleró en la segunda mitad de 2025. En diciembre alcanzó el 2,5%, más que duplicando el nivel observado en mayo del mismo año (1 por ciento)”, observan.