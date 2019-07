Famosa actriz argentina y sus hijas contrajeron Gripe A: "no nos dicen que hay una epidemia"

Como todo lo que sucede en las redes sociales, las reacciones ante distintas opiniones terminan siendo una gran carga de negatidad. Este es el caso de algunos comentarios que recibió la actriz luego de hacer algunos posteaos en su cuenta de Twitter, en el que afirmaba que gracias a la falta de información sus hijas y ella habían contraído el virus.

Inés es muy activa en las redes sociales y tiene más de 60 mil seguidores, por lo tanto, suele recibir mucho apoyo sobre algunos temas y a veces, críticas y ataques sobre su persona y hasta sobre su postura política.

Inés Estevez.jpg

La actriz comentó que "Este tw y dejo de quejarme. Empiezo julio en cama con bronquitis, recaída de una Gripe A con Neumonía. NO NOS DICEN QUE HAY EPIDEMIA DE GRIPE A. Con información hubiese estado atenta cuando mi hija llegó del colegio con fiebre alta y síntomas. Se perjudica mi salud y trabajo".

Rápidamente recibió algunos retuits apoyando su preocupación. Pero también muchos le salieron al cruce y la criticaron, mezclando incluso situaciones políticas en el medio. "Inés la recaída de la gripe A no existe. No se puede volver a tener. Que te dejes de quejar es mentira, no creo q nos liberemos de eso. NO HAY EPIDEMIA POR ESO NO LO INFORMAN. Sería bueno que dejes de quejarte contra este Gobierno. Votá a quien quieras pero no malinformes", le escribió una señora de nombre María.

Mientras que la política y la salud se seguían haciendo presente en otras respuestas como la de Débora "Querida Inés, tenés todo el derecho a quejarte. No podemos tener un gobierno que alegremente elimina el ministerio de Salud, compra la mitad de las dosis de vacunas antigripales y no hace prevención. El costo son vidas. Un abrazo y mejorate pronto."

Estévez noperdió mucho tiempo en contestar a cada usuario pero subrayó que su caso, al menos por sus expresiones, no se debe a una casualidad: