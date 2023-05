El rumor de que la familia de José Manuel Urcera exigiría que Nicole Neumann firme un contrato prenupcial, con la intención de resguardar la herencia circuló muy fuerte y la propia futura esposa aclaró la confusión.

"Yo no estoy enterada del contrato prematrimonial", afirmó entre risas la jurado de Los 8 escalones en una nota con Intrusos.

Luego, descartó que haya existido tal planteo de parte de su futuro esposo: "No hubo nada".

De todas formas, Nicole Neumann se mostró abierta a la posibilidad de rubricar un contrato prenupcial antes de su gran boda con José Manuel Urcera: "No me molestaría (firmar un contrato prematrimonial), pero no sé qué dicen porque no me pasó".

NICOLE NEUMANN ADELANTÓ DETALLES DE SU BODA CON JOSÉ MANUEL URCERA

Por otra parte, Nicole Neumann adelantó detalles de su casamiento con José Manuel Urcera.

En primer lugar, contó que Laurencio Adot le confeccionará "tres vestidos" para su noche soñada, admitió que habrá "más de 200" invitados.

Por último, Nicole Neumann dijo que "van a ser once" las damas de honor, y que Indiana, Allegra y Sienna tendrán "el rol cortejo" para llevar los anillos de matrimonio.