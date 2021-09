"Hoy viví una experiencia fascinante. Algo que me lleno de alegría y adrenalina. Participé de mi primer mundial de IFBB European FITMODEL championships. Una vez más, me desafié a algo nuevo. Y ya lo viví. No puedo explicar la alegría que tengo. Disfruté tanto esta presentación, aprendí tanto de Analiía Galeano (su entrenadora) una compañera de viaje excelente y mi coach en esta ocasión", contó en sus redes sociales.

Junto a imágenes del concurso en el que se la ve luciendo su marcadísima figura y prendas tan ceñidas al cuerpo como brillantes, la modelo contó que la experiencia fue única gracias a su coach.

"Desde las 10 de la mañana nos estuvimos preparando y estuve atenta a cada detalle que me decían, desde traerme el desayuno a la habitación, maquillarme el cuerpo, practicar las poses. Preparar la Monokini y el vestido, los zapatos, maquillaje y peinado. Me cuidaba en todo”, sumó, agradecida.

Además, destacó el buen ambiente de la competencia y, especialmente, su organización.

ingrid.interna.jpg

"Una hora antes estuvimos detrás del escenario para estar lista al momento de que me llamaran. Sentir que te nombran en otro idioma me dio mucho orgullo. Pero déjenme decirles que me sentí a la altura de la circunstancia. Nuestro trabajo en equipo se notó".

"Un ambiente cálido, respetuoso, prolijo, siempre preocupados porque estés bien y cómoda. Y una gran organización”, agregó.

Y se despidió mostrándose muy agradecida con sus seres queridos por haberle hecho el aguante.

"Debo agradecerles enormemente los miles de mensajes de buena onda y aliento que recibí. Esa es la mejor parte. Hoy me sentí muy querida todos ustedes. Gracias por tantos hermosos mensajes. Así como también de mis amigos. Ustedes saben a quienes me refiero, los adoro".

Ingrid3.jpg

"Mi familia y a mi gran amor Martín que siempre me apoyó en todo lo que se me ocurre hacer. Soy muy feliz por recibir tanto amor y respeto”, expresó.