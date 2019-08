Famoso actor de La Casa de Papel tildó de "gato" a Belén Francese

Arce publicó una foto junto a Rodrigo de la Serna, quien esta temporada se sumó a la serie española, y escribió: “¿Qué le habrá dicho a Arturo a Palermo para que se ponga tan contento?”. Entonces, una persona le respondió: “Lo que tienen en común es Belén Francese. Ja, ja, ja”, , haciendo referencia a que Belén fue fotografiada muy cerca de Rodrigo en los Premios Martín Fierro de 2012.

La reacción de Arce fue lanzar una frase misógina sobre Francese: “¡Ambos tenemos mejor gusto, querida, y preferimos los perros a los gatos!”.

Ángel de Brito compartió en Twitteruna captura del lamentable comentario y le escribió a la modelo: “Hola @belufrancese se juntaron dos de tus ex y uno te trató de gato”.

Horas más tarde llegaría la respuesta bien fuerte de Francese: “Jajajaja upa qué caliente que se quedó. Todo porque nunca entendió que NO es NO. ¿Y exsss? Las ganas... ¡mis dos ex novios son caballeros! Y hablan maravillas de mí porque me conocen. Este ridículo solo me quiso g... y quedó caliente porque no me gustan los p...”.

Cuando De Brito le preguntó “¿De la Serna tampoco califica?”, ella respondió: “No lo conozco como persona. Solo lo crucé en un Martín Fierro y no tengo interés de conocer Machirulos que se juntan y hablan de una mujer, o la descalifican; no son ni target”.

Horas más tarde, el actor borró el polémico posteo.