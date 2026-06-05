El gualeguaychuense Gervasio Larrivey inauguró un nuevo capítulo en su vida profesional este jueves por la noche. En una imponente torre con grandes ventanales hacia la emblemática calle Corrientes, y con la presencia de personalidades del mundo del espectáculo y la moda, abrió las puertas de su nuevo estudio de maquillaje.

Larrivey, reciente ganador del Martín Fierro al maquillador del año, cumplió un nuevo sueño y se proyecta como el preferido en el mundo de la moda. Al evento exclusivo asistieron famosos destacados como la modelo e intima amiga de Gervasio, Ingrid Grudke, Fabián Medina Flores, Mora Bianchi, Jana Maradona, Anabel Sánchez, entre otros.

Uno de los grandes protagonistas de la noche, fue sin duda la estatuilla del Martín Fierro, que tiene un lugar privilegiado dentro del estudio.

“Esto es la concreción de un sueño de más de 20 años. He tenido la suerte de compartirlo con Gastón (su pareja), que ha sido fundamental para la concreción de este proyecto. Esto empezó en marzo del año pasado, ha sido mucho trabajo. A todos queremos agradecerles por el soporte, por el aguante, por la paciencia, por el cariño, por el amor con el que han acompañado todo este proceso enorme. Estamos muy emocionados y muy felices de poder concretar este deseo de hacer una escuela, un estudio, un espacio totalmente diferente para el país , y ojala que nos acompañen, que sigan siendo parte de esta historia. Estamos muy felices de decir que lo logramos”, manifestó el gualeguaychuense frente a sus invitados.

Además, recientemente contó que el año que viene tiene la idea de construir otro estudio en Gualeguaychú.