Alejandro Fantino le volvió a marchar la cancha a Javier Milei. El periodista le exigió que deje de lado lo discursivo y que su gestión empiece a mostrar algún resultado económico.

"Al principio decir una, dos, tres veces 'estamos haciendo el ajuste más grande de la historia universal' está perfecto. Ahora, si me lo comunicás permanentemente, ¿cómo te cae a vos que estás complicado para llegar a fin de mes?", afirmó el conductor de Radio Neura.

"Es una pregunta para que el gobierno tome nota y determine si está bien ese discurso de permanentemente decirle a la gente 'estamos llevando el ajuste más grande de la historia'. Porque yo del otro lado podría decirle '¿y? Dame soluciones. Ya está, ya me lo dijiste una vez, lo entiendo. Dos veces, lo entiendo (...) no me lo digas más, no me lo digas más, empezá a darme soluciones", exigió Fantino.

"Ya sé, Toto Caputo, ya sé Zamba de mi Esperanza y Muchacha Ojos de Papel, las dos canciones las sé. Siempre la culpa es de los de atrás, alcanza seis meses eso, un año. Hay un momento en donde la gente del otro lado dice 'bueno papá te di el comando del avión, manejalo'. Mostrame algún datito", continuó el periodista.

"Esta semana el Indec da el índice de pobreza y tal vez trepe al 55% y por más que me digan que es de Cristina, de Néstor, del radicalismo, también un poco es de lo que está pasando ahora, salgan del termo", reprochó Fantino

"Es fácil con la pancita llena", cruzó el conductor a algunos de sus panelistas que defendían la gestión nacional. "La pregunta es, ¿ustedes del otro lado hasta cuándo aguantan?", advirtió.

Fantino también cuestionó la celebración en la Quinta de Olivos del veto al aumento a jubilados. "El asado fue un error grandísimo, error, error. Y te tenés que bancar a algunos que tienen menos calle, Damián Arabia tiene menos calle que Venecia y va y me muestra una ensalada de papa, no me muestres la ensalada de papa, en serio. No me digan que van a pagar 20 lucas, no estuvo bien ese asado", reprochó

"Que no se convierta nunca esto en mileísmo. El sufijo ismo es un culto de la personalidad. Que los termos no transformen esto en mileísmo porque tienen el mismo destino que La Cámpora, el kirchnerismo, el radicalismo, el comunismo, el socialismo y todo lo que termina en ismo. Si lo transforman en mileísmo cagaron", completó Fantino.

Uno de los panelistas del programa de Neura respaldó al conductor y expuso sus diferencias con el gobierno de Milei. "¿No iban a venir 30 mil millones de dólares que dijo que tenía antes de las elecciones? ¿Adónde están? No quiero que mientan más", sostuvo "La Mona". "¿Dentro de 30 años va a ser el mejor país del mundo? ¿Pero de acá a 30 años quién llega?", preguntó.

Fuente: La politica online