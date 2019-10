Fantino se calentó y convocó a un boicotear el debate presidencial

"¿Por qué no hay moderadores del Interior del país? Es una tocada de culo horrible para el Interior del País, me parece una tocada de ort... de culo. Me pone recontra mal, son momentos en los que me salta la ficha, acabo de caer", afirmó Fantino en el programa que se emite por América.

Embed

El periodista luego apuntó contra los organizadores del debate -la Cámara Nacional Electoral- que eligieron los moderadores: "Es asquerosamente unitaria y porteñista la mirada horrenda que tienen aquellos que han organizado esto. Horrible".

Fantino recomendó a los periodistas del Interior y a los miembros de la Universidad del Litoral que no acudan al debate. "Si yo fuese del Interior, de la Universidad Nacional del Litoral, no iría ni aunque me peguen con un látigo en la espalda. Dejenlos sólos, no vayan", afirmó el conductor de televisión.

Embed

La panelista Romina Manguel afirmó que desde "la industria" justificaron la decisión al decir que los periodistas del Interior "no tienen espaldas para bancarse 50 puntos de rating". El comentario enfureció aún más a Fantino, quien cruzó a los organizadores otra vez: "Qué no van a tener espaldas ¿Quién se cree que son estos tipos? son todos cuatro de copas".