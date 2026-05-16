El Municipio fue parte del acto de apertura del III Encuentro de Ateneos Farer, que se desarrolla este fin de semana en las instalaciones de la Sociedad Rural Gualeguaychú.

En representación del intendente Mauricio Davico, estuvo presente el secretario de Gobierno municipal, Manuel Olalde, quien remarcó la importancia del respaldo institucional a este tipo de iniciativas juveniles vinculadas al sector productivo. “El acompañamiento del Estado local resulta fundamental para fortalecer ámbitos donde se forman quienes mañana tendrán la responsabilidad de representar, gestionar y defender los intereses de sus comunidades y del sector productivo”, expresó.

Olalde también valoró el compromiso y la participación de los jóvenes dirigentes rurales entrerrianos, destacando que este tipo de encuentros “permiten generar intercambio de ideas, fortalecer vínculos y construir liderazgo gremial con mirada de futuro”.

El evento, organizado por el Ateneo de la Sociedad Rural Gualeguaychú, volvió a consolidarse como un espacio clave para la formación y el debate entre jóvenes provenientes de distintos puntos de la provincia, nucleados en los Ateneos de FARER.

La actividad se desarrolla durante sábado y domingo y reúne a autoridades, dirigentes y referentes vinculados al sector agropecuario, en una agenda orientada a promover la participación activa de las nuevas generaciones en los desafíos del campo entrerriano.