Farer rechazó el impuesto a la riqueza: "generará desinversión y más pobres"

“El proyecto presentado por los legisladores oficialistas Carlos Héller y Máximo Kirchner traerá profundas consecuencias para la economía y generará más pobres, producto de una nueva medida en contra de la inversión productiva”, indicaron desde el sector.

Asimismo, resaltaron que “este nuevo impuesto grava activos y no tiene en cuenta los pasivos de quienes se verán alcanzados, involucrando, por ejemplo, inmuebles y maquinarias. De este modo, quienes tengan deudas por haber adquirido bienes de capital para producir terminarán en una espiral de ahogo que los llevará al quebranto”.

En otra parte del documento enviado ElDía, indican que “los titulares de los inmuebles rurales están exentos del impuesto a los Bienes Personales y a partir de esta Ley se verán obligados a pagar este tributo a las grandes fortunas, lo que los obligará a retirar capital de trabajo de las empresas con un resultado inequívoco: desinversión, retracción del empleo y generación de más pobreza”.

“Este proyecto de carácter recaudatorio, que no contempla si los bienes son productivos, suntuarios o especulativos, no prevé mínimos no imponibles sino un mínimo no gravado, provocando que la persona que supere con sus activos el monto establecido pagará sobre el total y no sobre el excedente”, sostuvieron.

Finalmente, concluyeron en que será un “duro golpe a la producción” que “solo generará más pobreza y mayor transferencia de recursos del interior al poder central, ya que incluso no es coparticipable. Esta medida busca esquilmar a sectores como el agropecuario, pero lo encuentra unido con verdadera vocación solidaria”.

“Ante esta realidad instamos a los legisladores nacionales por Entre Ríos a fijar posición y que nos digan si están a favor del trabajo y la producción o apoyan un nuevo embate contra la propiedad privada, los medios lícitos de generar riqueza y la imposición de nuevos tributos que afectan el desarrollo de la provincia y el país”, concluyeron.