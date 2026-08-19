Las redes sociales se han llenado de videos de jóvenes haciendo batallas en la calle, pero esta vez no es de freestyle, sino de farmear aura. Esta tendencia premia el carisma, la actitud y la creatividad, aunque puede costar entender la primera vez que se ve.

El concepto detrás de esta competencia tiene diferentes orígenes, desde términos de videojuegos y un concepto abstracto de redes sociales entre la generación Z.

La frase “farmear aura” es el resultado de fusionar dos conceptos. Por un lado, está el verbo “farmear”, proveniente del inglés “to farm”, que en el mundo de los videojuegos describe la acción de repetir tareas para obtener recursos, experiencia o puntos y así mejorar a un personaje.

Juegos como League of Legends, Honor of Kings o Pokémon Unite popularizaron este término, asociándolo con el esfuerzo constante para progresar en un entorno virtual.

En el otro extremo está “aura”, que dentro del lenguaje digital representa el conjunto de atributos simbólicos que una persona proyecta: carisma, presencia, seguridad, energía, estilo y magnetismo. No se trata de una noción espiritual, sino de la impresión que alguien logra transmitir a su entorno, especialmente en contextos sociales o virtuales.

De esta manera, “farmear aura” significa realizar acciones, gestos, poses o mantener actitudes que incrementan simbólicamente el carisma y la admiración que los demás perciben en una persona. El término se utiliza para describir situaciones donde alguien parece “acumular puntos” de presencia o prestigio ante los ojos del público, ya sea en la vida real o a través de una pantalla.

Cómo es el fenómeno en redes sociales: memes y frases

La viralización de “farmear aura” se dio de manera acelerada en plataformas como TikTok, Instagram y X, donde los usuarios comenzaron a aplicar el término en memes y comentarios. Frases como “+1000 de aura”, “+10.000 de aura” o “perdió aura” se utilizan para celebrar o ridiculizar comportamientos, casi como si existiera un marcador invisible que suma o resta puntos en función de la actitud de cada persona.

Una respuesta ingeniosa, una pose desafiante, una actitud segura o un movimiento inesperado pueden ser considerados formas de “ganar aura”. Por el contrario, situaciones embarazosas, errores, pérdida de compostura o intentos fallidos de parecer interesante suelen interpretarse como pérdidas de aura.

En redes sociales los jóvenes hacen movimientos con carisma y actitud que genera una puntuación imaginaria.

La lógica detrás de esta tendencia es sencilla: cada acción puede sumar o restar aura, como si la reputación fuera un marcador de videojuego. Así, cuando alguien resuelve una situación de manera elegante o mantiene la calma bajo presión, recibe comentarios como “+1000 de aura”, mientras que una actitud torpe o una caída puede traducirse en “perder aura”.

Cómo el concepto de las redes sociales llegó a las calles

El crecimiento de la tendencia no se limitó al mundo digital. En 2026, las “batallas” de farmear aura comenzaron a aparecer en plazas y espacios públicos de Brasil, Argentina, Bolivia, Perú y Paraguay.

En estos encuentros presenciales, dos participantes se enfrentan cara a cara y buscan proyectar la mayor presencia posible a través de poses, gestos, movimientos, caminatas, bailes e incluso referencias a memes o figuras deportivas.

La dinámica es sencilla: cada persona debe mantener la compostura, evitar reírse o perder el personaje y lograr que el público reaccione de manera positiva. Los aplausos, gritos y vítores funcionan como “votación” informal para decidir quién “farmeó” más aura durante la competencia. En algunos eventos, incluso hay jueces, eliminación por rondas y premios en efectivo para el ganador.

La tendencia de farmear aura se viralizó en redes sociales con videos de jóvenes que hacen batallas en la calle.

No se trata de una competencia física ni de demostrar destreza atlética. La clave está en la actitud y la capacidad de sostener una imagen de seguridad y carisma. A veces, una simple mirada o una pose en el momento justo pueden ser suficientes para obtener el reconocimiento del público y “ganar” la batalla.

Entre los gestos característicos de estas competencias destacan el famoso “six-seven”, que consiste en levantar ambas palmas y moverlas de forma alternada, vinculado al rapero Skrilla y popularizado por memes de la NBA.

También hay poses “sigma”, miradas fijas, referencias a celebraciones deportivas de Lionel Messi, movimientos de “mewing” y caminatas deliberadas conocidas como “aura walk”.

Fuente: Infobae