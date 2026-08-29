Investigadores, docentes y becarios del CONICET, INES y UNER participarán de un encuentro abierto y gratuito que recorrerá distintos procesos de la historia entrerriana de los siglos XIX y XX.

El viernes 4 de septiembre se realizará en la Casa De Deken la Jornada de Historia de Entre Ríos “Aspectos de la sociedad, economía y política de los siglos XIX y XX”, una propuesta abierta a toda la comunidad que permitirá abordar diferentes procesos históricos de la provincia a partir de investigaciones recientes.

La actividad, organizada por Conicet, INES y UNER, reunirá a docentes, investigadores y becarios que expondrán sobre temáticas vinculadas con la conformación de grupos burgueses durante el siglo XIX, la vida cotidiana en las colonias entrerrianas, las economías regionales, el cooperativismo, las memorias sobre la última dictadura y los debates en torno al fascismo en Entre Ríos, entre otros ejes.

La jornada combinará exposiciones con instancias de preguntas e intercambio con el público. Los asistentes podrán participar de la programación completa o concurrir únicamente a los bloques de su interés.

Cronograma

14.30 h: “Producción, circulación y acumulación: la formación de grupos burgueses en Entre Ríos durante el siglo XIX” – Lautaro Vicario.

14.50 h: “Historia y vida cotidiana en la Colonia San José: la administración de Alejo Peyret (1857-1870)” – Flavia Bernhardt.

15.10 h: espacio de preguntas.

15.35 h: “Raíces de la citricultura en Federación: inserción y configuración productiva regional (1930-1970)” – Fiorella Siviero.

15.55 h: “Historias de la Casa De Deken. Personajes, contexto y anécdotas” – Micaela Barrionuevo.

16.20 h: Espacio de preguntas.

16.40 h: “Memorias en el ámbito local: reflexiones sobre la dictadura reciente desde un CENS para suboficiales en Entre Ríos” – Rodrigo Demarlenge.

17 h: “De la independencia a la integración contractual: cooperativas y productores en el Plan Avícola Provincial (1970-1976)” – Karen Catelotti.

17.20 h: Espacio de preguntas.

17.45 h: “El fascismo en Entre Ríos (1930-1945). ¿Mito o realidad?” – Marcos Henchoz.

18.05 h: “Proyecto PortADA: una aproximación al análisis de datos del puerto de Buenos Aires” – Maximiliano Camarda.

18.25 h: Espacio de preguntas.

18.45 h: Presentación del libro “Procesos de municipalización y entramados político-institucionales. La construcción de jurisdicciones municipales (Entre Ríos, 1860-1872)” – Pedro Kozul.

Quienes lo deseen podrán solicitar certificados de participación correspondientes a las exposiciones a las que hayan asistido.