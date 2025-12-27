Un hombre, de 60 años, fue asesinado por varios individuos, quienes le dispararon un balazo en la cabeza en una pelea callejera luego de increparlo porque supuestamente habría insultado a dos chicas. El suceso se registró el viernes en el norte del Conurbano bonaerense y los pesquisas policiales intentan apresar al autor del homicidio.

Según agregaron los informantes, el hecho se descubrió cuando los integrantes del Comando Patrulla (C.P.) recibieron una denuncia en el número telefónico de emergencias 911, la cual hacía referencia a una persona fallecida, en la calle Entre Ríos al 3100, entre Carlos Casares y Simón de Iriondo, en las cercanías de una plaza y en las proximidades del Barrio Santa Rosa.

Trascendió que, al arribar al mencionado lugar, los efectivos policiales observaron el cadáver del hombre, que yacía tendido en la vía pública.

Peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y lograron determinar que presentaba un certero impacto de arma de fuego en la región del cráneo.

Mientras tanto, los servidores públicos de la comisaría 2ª del distrito comenzaron a analizar las imágenes que habrían sido captadas por cámaras de vigilancia del vecindario, donde se alcanzó a certificar que Coronel habría empezado a insultar a dos chicas, quienes se introdujeron en una finca del barrio.

Escasos segundos más tarde, varios sujetos salieron de esa vivienda e increparon a este sexagenario, lo que dio origen a un altercado callejero, hasta que uno de los individuos, de 36 años, le efectuó un disparo a la víctima.

En base a los datos aportados al expediente, los miembros de la seccional allanaron el inmueble, ocasión en la que consiguieron incautar prendas de vestir y, además, una motocicleta Zanella ZB gris, con el dominio finalizado en ELE.

Procedimientos

A raíz de lo acontecido, los pesquisas de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de la zona y del área de Inteligencia Criminal colaboran en la realización de diferentes procedimientos para averiguar el paradero del asesino.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada “Homicidio”, el Área Criminal perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.