Una mujer murió en Seguí tras ser chocada por un auto este jueves.

Según informó el subcomisario Hernán Ortega, la víctima fue embestida por un Volkswagen Gol conducido por un hombre. Tras el impacto, la mujer fue trasladada sobre el capot del vehículo durante algunos metros, momento en el que el conductor advirtió lo sucedido, detuvo la marcha y comunicó inmediatamente el hecho a la comisaría.

Ortega señaló que se están analizando cámaras de seguridad para determinar con precisión el sitio del impacto. El conductor manifestó que, debido al fuerte viento registrado en ese momento, tenía escasa visibilidad, sintió un golpe y detuvo el auto pocos metros después. Al descender, encontró a la mujer y dio aviso a la policía.

Personal policial confirmó en el lugar el lamentable fallecimiento de la víctima, el conductor del vehículo se encuentra demorado. Las actuaciones continúan bajo la intervención de la autoridad competente.

Fuente: Seguí Noticias