Un trágico accidente que involucró a un perro se cobró la vida de un entrerriano de 41 años este lunes por la noche, después que atropelló al animal mientras circulaba por la ruta y terminó falleciendo en el hospital a consecuencia de las heridas que sufrió.

El motociclista de 41 años es oriundo de Chajarí y aún no fue identificado. El accidente ocurrió en la ruta provincial 23, cerca de Colonia Hocker, en el departamento Colón.

Según trascendió de información policial, el hombre se trasladaba en una Motomel de 150 cilindradas por la ruta cuando el can se le cruzó delante. No pudo evitar atropellarlo y cayó al asfalto, por lo que sufrió graves heridas. El conductor fue trasladado al hospital de Villa Elisa, pero no pudo sobrevivir.

Fuente: Ahora