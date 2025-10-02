Murió un hombre tras ser atropellado en La Paz y buscan al conductor que se fugó. El hecho sucedió la noche de este miércoles en el Acceso Sur, a la altura del corralón.

La víctima fatal fue identificada como Juan Mesa. Según testigos, el vehículo involucrado sería un Volkswagen Bora de color negro. La Policía y personal de tránsito intervinieron en el lugar para tomar las medidas pertinentes y asegurar el orden.

Se están llevando a cabo tareas de investigación para dar con el conductor responsable del hecho. Se están buscando cámaras de seguridad de vecinos para identificar al autor del choque, publicó Infopaer.