Un automovilista murió en Entre Ríos tras un violento choque frontal entre dos vehículos este sábado por la mañana. Sucedió en el kilómetro 182 de la Ruta 18, en inmediaciones de las localidades de Jubileo y Villa Clara, supo AHORA.

El choque fatal tuvo lugar en el tramo que une San Salvador con Villaguay, en una zona donde todavía no está habilitada la autovía. En el siniestro se vieron involucrados Volkswagen Bora gris y un Fiat Uno blanco.

Uno de los ocupantes del auto falleció al instante, confirmaron fuentes policiales a AHORA.

Según detalló Leonardo Amarillo, jefe de bomberos Voluntarios de San Salvador, se vieron involucradas familias de San Salvador -viajaban en el Fiat Uno- y Villaguay -se conducían en el Bora-. Los heridos fueron derivados a hospitales de ambas ciudades, según indicó en declaraciones a FM Imágenes.

Trabajó en el lugar el personal policial y de bomberos voluntarios, además de Fiscalía. El tránsito es asistido y se realizó un desvío para poder habilitar la circulación, con precaución.