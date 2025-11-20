EL HOMBRE TENÍA 35 AÑOS
Fatalidad en Ruta 12: murió un joven tras chocar en moto
El hecho sucedió esta madrugada. La víctima, de 35 años, impactó en su motocicleta con una camioneta de manera frontal.
Murió un motociclista tras chocar de frente con una camioneta en Ruta 12. El hecho sucedió esta madrugada en jurisdicción de Ceibas, departamento Islas del Ibicuy. La víctima tenía 35 años y fue identificada como Leonardo Cepeda.
Según se informó, el impacto se produjo a la altura del kilómetro 161, en dirección de Gualeguay a Buenos Aires. La camioneta involucrada es una Renault Duster, que era conducida por un hombre domiciliado en Tigre.
La víctima fatal era oriunda de Ceibas. En el hecho tomó intervención personal de Bomberos Voluntarios de la localidad y personal policial.
Fuente: Ahora
