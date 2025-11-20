Murió un motociclista tras chocar de frente con una camioneta en Ruta 12. El hecho sucedió esta madrugada en jurisdicción de Ceibas, departamento Islas del Ibicuy. La víctima tenía 35 años y fue identificada como Leonardo Cepeda.

Según se informó, el impacto se produjo a la altura del kilómetro 161, en dirección de Gualeguay a Buenos Aires. La camioneta involucrada es una Renault Duster, que era conducida por un hombre domiciliado en Tigre.

La víctima fatal era oriunda de Ceibas. En el hecho tomó intervención personal de Bomberos Voluntarios de la localidad y personal policial.

Fuente: Ahora