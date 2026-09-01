Una persona murió este martes por la mañana tras un choque frontal entre una Renault Kangoo y un camión Iveco Daily en la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 378, en jurisdicción de Aranguren, departamento Nogoyá.

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 6, cuando, por circunstancias que son materia de investigación, la Renault Kangoo y el camión colisionaron de frente.

Como consecuencia del fuerte impacto, murió una persona y hasta el momento no trascendieron sus datos filiatorios.

En el lugar trabajó personal policial y se realizaron las actuaciones correspondientes para establecer la mecánica del accidente y determinar las circunstancias que derivaron en la colisión.

Tras la intervención de los equipos de emergencia y seguridad, el tránsito en la zona fue liberado. La investigación quedó en manos de la Justicia.

Fuente: AHORA