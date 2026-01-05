Durante los primeros cinco días de 2026, Entre Ríos registra un dato estremecedor. Según datos propios de AHORA, en lo que va del año once víctimas perdieron la vida en distintos puntos de la provincia.

El inicio del año arroja un dato alarmante si lo comparamos con enero de 2024 cuando murieron 10 personas y con el mismo mes del año pasado cuando perdieron la vida 12. En 2026 murieron 11 personas en cinco días.

El Departamento Gualeguaychú fue el más golpeado, con seis muertes en el inicio del año. Tres de ellas ocurrieron en la ruta 136, donde un choque frontal dejó como saldo dos mujeres, una de ellas embarazada, y un hombre fallecidos.

Otro accidente, también frontal, en la ruta 20, provocó la muerte de dos mujeres y un joven. Además hay dos adolescentes internadas en estado reservado y un conductor que padeció lesiones leves.

En Villaguay, una mujer que viajaba como acompañante en una moto murió tras impactar contra un camión en la ciudad.

En Chajarí fallecieron esta madrugada cuatro personas y hay una sobreviviente en grave estado.

La comparación con el año anterior evidencia la gravedad de la situación. En 2025, el primer fallecimiento por siniestros viales se había registrado recién el 14 de enero, en Villa Paranacito, cuando volcó una Renault Kangoo y murió su conductora de 36 años.

El primer accidente con múltiples víctimas ocurrió el 28 de enero en la ruta 12, a la altura de Hasenkamp, con tres hombres fallecidos tras un choque bajo la lluvia.

Según estadísticas de AHORA, en todo 2025 hubo 133 víctimas fatales en la provincia, 12 de ellas en el Departamento Gualeguaychú. En la ruta 20 se habían registrado tres muertes en todo el año pasado, la misma cantidad que en apenas los primeros cuatro días de 2026.

En la ruta 136, en cambio, no hubo accidentes fatales durante 2025, lo que resalta aún más la magnitud de lo ocurrido en el inicio del nuevo año.

Los datos estadísticos y cálculos están hechos en base a números de AHORA.