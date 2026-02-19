En medio de la tensión que generó el sorpresivo cierre de su planta industrial de San Fernando y el despido de 920 empleados, Fate asegura que está dispuesto a reabrir la fábrica durante la conciliación obligatoria que dictó ayer el Gobierno de Javier Milei.

Claro, para eso pide que los trabajadores levanten la toma de la instalación fabril. Aclaró, además, como detalló ayer este medio, que no tiene ningún plan para dar marcha atrás con el cierre y los despidos. “La empresa ya cerró y no habrá marcha atrás, no se van a volver a abrir las puertas de manera permanente”, destacaron ayer fuentes de la empresa.



Hoy la empresa dijo: “Fate comunica que una vez verificadas las condiciones técnicas y de seguridad imprescindibles en la planta industrial, la empresa -como siempre en su historia- hará efectivos los términos de la conciliación obligatoria dispuesta por las autoridades”.



La toma permanece aún y el gremio no dio señales de levantarla más allá de que existe una orden judicial en ese sentido.



La empresa abrirá sus puertas, cuando las condiciones lo permitan, y hasta se podría fabricar algún neumático en estos 15 días de conciliación.

“Sí, se podría llegar a producir neumáticos, pero hay que arrancar las máquinas, algo que puede tomar unos días. Se verá que tareas se le puede asignar a la gente esos días. Pero va a depender de que la plata no esté tomada, como ahora.

Hay que resolver varias cuestiones antes. Por ejemplo, el trasporte que trasladaba a los operarios hasta la fábrica ya no existe.

Con respecto a qué pasará luego de la conciliación, en la empresa reiteran que la decisión está tomada. Esta tarde habrá una reunión en Trabajo en la que se hablará de cómo se seguirá y las partes darán sus opiniones al respecto.

Ayer, a pesar de la medida tomada por Trabajo, que aceptó, la empresa le aseguró a este medio que la intención era pagar las indemnizaciones de inmediato.

“Entró todo en un compás de espera, pero el que quiere cobrar podrá hacerlo. Hoy mismo, si quieren. Los fondos están disponibles”, destacó un allegado a la compañía argentina que fue fundada hace más de 80 años y es sinónimo de neumáticos en el país.

El breve comunicado de cierre definitivo fue exhibido en la entrada de la fábrica (Maximiliano Luna)

Por orden de la Secretaría de Trabajo, que encabeza Julio Cordero, se oficializó durante una audiencia virtual la apertura de un periodo de conciliación obligatoria. Este proceso establece un plazo de 15 días en el que tanto la empresa como los representantes del Sindicato único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) deben abstenerse de tomar medidas unilaterales disruptivas.

En ese lapso, la situación laboral debe retroceder al estado anterior al conflicto y los involucrados están obligados a negociar. Así lo confirmó un comunicado del Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, que remarcó que "continuará promoviendo las instancias de mediación necesarias, en resguardo del empleo y del cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad social vigente”.

En paralelo, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Walter Correa, dictó una resolución similar para coordinar jurisdicción sobre el caso y reconoció que el conflicto colectivo es “de extrema gravedad”, activando todos los mecanismos legales a disposición para facilitar una vía de consenso.

Ayer, en breve comunicado, la empresa explicó que “los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre durante todo este tiempo”.

Fuente: Infobae