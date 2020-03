Amigos, compañeros de trabajo, periodistas, conductores, actores y actrices, figuras de otros ámbitos y hasta su hermana Julieta manifestaron su apoyo al hijo de Carmen Barbieri, quien anunció la enfermedad que le diagnosticaron a través de un video publicado en su cuenta de Instagram.

En Polémica en el Bar pusieron al aire parte del video de Federico hablando de su enfermedad, explicando el tratamiento que deberá seguir y asegurando que saldrá adelante, y la mesa del ciclo, en la que se encontraban Salgueiro, Albinoni, Callejón, Florencia Arietto y Chiche Gelblung se llenó de lágrimas, mientras que el Dr. Claudio Santa María explicó la situación en base a lo que contó el actor de 30 años.

Minutos después, aún sin poder creer lo que Federico está atravesando, Iúdica miró a cámara y dijo: "Te amo Fede, vos sabés. Te mandamos toda la fuerza desde acá". "A tu madre, que no para de recibir golpes de la vida. Y yo estoy seguro de que lo vas a sacar, por cómo lo afrontaste, por lo valiente que sos, y por las cosas que te han pasado en la vida como acompañar a tu padre enfermo desde que tenés uso de razón".

Luego, el conductor se refirió a los haters por los cuales Bal decidió alejarse de las redes en este momento. "Te amamos. Y toda la gente que te quiere... no te detengas en esos hijos de puta malos, malos que hay en las redes sociales, malos que no les importa nada, ni los hijos, ni las enfermedades. Lo único que les importa es humillarte, no te detengas ahí. Vas a salir, Dios te va a iluminar y vas a salir. Te quiero mucho", concluyó Iúdica.