Fede Bal sobre el audio al Polaco: "Mi novia sabía..."

Recordando el rol de la pareja del actor cuando le diagnosticaron cáncer en el intestino, Jorge Rial analizó el actual comportamiento de Bal y disparó: "Quiero hablar un minuto de Fede y la fiesta esa que hizo en la que no estaba la mujer. La mujer que lo acompañó durante todos estos meses duros... Si yo fuera el padre de él le diría 'vení, nene. Sentate acá. Esa mujer fue la que te salvó la vida. Fue la que te llevó al oncólogo'".

Aprovechando el móvil que le estaba dando a Intrusos, Fede aclaró los tantos sin hacer mención directa al descargo del conductor, quien ese día no estaba en el programa.

"Fue libidinoso el audio, pero era algo privado. Y quiero aclarar algo, porque todos dicen 'pobre Sofía que lo acompañó en la enfermedad, ¿cómo le hace eso?'. Con mi novia tengo una relación de diálogo y ella sabía perfecto la gente que venía, la temperatura en la que estaba la pileta y la cantidad de mujeres que venían a divertirse. Ella lo sabía perfecto", aseguró Fede, tras los duros cuestionamientos.

Atenta a su explicación, Débora D'Amato le retrucó: "¿No le jodió el tono del audio?". Ante la insistencia, el hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal dio detalles del impacto del audio en su relación de pareja con Sofía: "Y... el tono del audio es algo que uno no quiere escuchar de su novio, como yo no quisiera escuchar audios de ella, con su amiga, hablando de un chico. Pero este audio no me generó ninguna charla con ella… A mí si me sacás el alma de fiesta, de celebrar, no soy yo".