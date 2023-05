En la mañana del martes en la cartera de Agricultura, los federados encabezados por su presidente Carlos Achettoni y el vice Elvio Guía, junto a integrantes del consejo directivo entregaron un petitorio a Bahillo y dialogaron con el secretario de la cartera nacional, quien recepcionó el pedido que consiste en un alivio fiscal inmediato, la suspensión de retenciones por IVA, la excepción del impuesto sobre crédito y débito, además de la eliminación del derecho de exportación para todas las economías regionales y la suspensión de juicios de ejecución y de los bloqueos de cuentas corrientes.

Los productores no quedaron conformes con la respuesta de Bahillo destacando que lo manifestado por el funcionario es más de lo mismo y que no hay solución de ningún tipo para los productores.

Alertaron sobre la desaparición de miles de productores si no se toman medidas en lo inmediato. Posteriormente se reunieron con integrantes de las cámaras de diputados y senadores de distintos bloques con quiénes abordaron la situación límite que atraviesa todo el sector productivo.