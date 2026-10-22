La cuarta reunión mensual del Directorio del Emturer se realizó en Paraná, encabezada por su presidente, Jorge Satto, con representantes del sector público y privado. Entre las principales definiciones, se resolvió que Federación será sede del lanzamiento de la temporada de verano de Entre Ríos, previsto para el 27 de noviembre.

En materia de promoción, se evaluaron los resultados de la participación provincial en la Feria Internacional de Turismo de América Latina - FIT 2026 y en las acciones desarrolladas en Asunción, Paraguay. También se repasaron las próximas presentaciones en Festuri, en Brasil, y las actividades previstas en Buenos Aires para el 19 de noviembre, que incluyen el lanzamiento de la temporada de verano a nivel nacional y la participación en La Noche de las Casas de Provincias. La agenda contempló además las VI Jornadas Nacionales de Turismo del Vino, que se realizarán el 22 y 23 de octubre en Paraná.

El directorio avanzó asimismo en la estrategia de promoción de Entre Ríos como destino pet friendly, con una propuesta que busca integrar destinos, servicios y prestadores en una oferta turística abierta a quienes viajan con sus mascotas. La iniciativa forma parte de las acciones de comunicación previstas para la próxima temporada estival.

Otro de los ejes centrales fue el Observatorio Económico de Turismo de Entre Ríos (Oeter), que ingresa en su etapa final de implementación. Se trabaja en una metodología común para medir la actividad turística y generar estadísticas confiables sobre su impacto económico. La puesta en marcha prevé una prueba piloto durante el primer fin de semana largo de noviembre y la participación de municipios y prestadores privados en la carga y actualización de datos.

Durante el encuentro también se analizaron oportunidades de promoción vinculadas a la visita del Papa León XIV a Paysandú, Uruguay, el 7 de noviembre, y las gestiones para facilitar el acceso a los beneficios energéticos destinados a prestadores turísticos. En este último punto, el secretario de Energía de Entre Ríos, Jorge Tarchini, informó sobre los procedimientos en curso y las modificaciones encaradas para agilizar los trámites.

Fuente: APFDigital