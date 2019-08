El “Melli” fue uno de los puntos altos en el “triunfo” Celeste. Forzó el primer penal para su equipo y convirtió el segundo. Dejó el alma en la cancha, pese al tobillo maltrecho.

Al término del encuentro y victoria que se festejó como un título dialogó con “ElDía”. Dijo que se cumplieron plenamente las “expectativas que se habían generado en torno a un partido en el que se enfrentaban el primero y el segundo del campeonato”. Por suerte-continúa-, lo “pudimos ganar y los que estamos en lo alto de la tabla somos nosotros. Esta era una final, como tal la jugamos, nos quedan cinco más, la próxima ante Sarmiento”, el clásico rival que enfrentará Defensores el fin de semana. Señaló que van a “dar pelea hasta el final, por nosotros, el cuerpo técnico, la dirigencia y una hinchada que nos sigue y alienta en todas partes”.

Sobre el hecho de marcarle un tanto a Juventud Unida, contó que es “la primera vez que le convierto un gol, pero eso no quita que sea del Juve. “Lo voy a ser hasta el día que me muera, remarca quien se inició en la cantera Decana y jugó certámenes argentinos con la Albiceleste”. Remarcó que “ahora me toca jugar con la del Defe y lo hago como siempre, dejando todo en la cancha, poniendo lo que hay que poner en un campo de juego por la camiseta y por los compañeros que se rompen el lomo entrenando en la semana”.

Federico, en la victoria “Celeste”, fue un “todoterreno”, que arrancó como “lateral-volante por izquierda y terminé por derecha, en definitiva voy a estar donde el cuerpo técnico, encabezado por Leonardo Martínez, me lo pida”, aseguró.

Indicó que terminó lesionado” dolorido en el tobillo izquierdo, razón por la cual voy a trabajar con el kinesiólogo en la semana para llegar bien al próximo encuentro. Nos espera Sarmiento, y esté como esté el tobillo, al clásico lo juego igual”.

Yamil Carro, otro de los puntos altos del Defe, comentó que a “pesar del viento, el estado de la cancha, brindamos, tanto Defensores como Juventud, un buen espectáculo”. Señaló que el “viento nos complicó y se hizo difícil poner la pelota contra el piso y manejar los tiempos del partido”.

El “Zurdo” cerró el partido pisando el área chica y definiendo con un bombazo en tiempo adicional. “ Intuí que podíamos robar la pelota, Marcelo Leal se fue por derecha y me la puso en la zurda. Solo, continúa, tuve que pegarle y marcar”, contó.

Dijo que su equipo siempre “intenta jugar y no importa el rival que esté del otro lado, sistema que nos viene dando frutos y nos ubica en el primer lugar del torneo”.

Justo Homenaje

aldo ferreyra web.jpg

Previo al partido, dirigentes y jugadores de Defensores del Oeste le entregaron una plaqueta a Aldo Ferreyra. Fue con motivos de cumplir, días pasados, 90 años el hincha más longevo del Celeste. Don Ferreyra, así lo llaman, concurre a todos los encuentros. De local no se pierde uno y mate en mano sigue los encuentros de su club.