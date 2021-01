Feldkamp y Martiarena cuestionaron el cierre de las exportaciones de maíz

Hoy, desde las 17. Se llevará a cabo una asamblea ciudadana en Crespo, en la cual participarían productores y dirigentes agropecuarios.

Feldkamp dirigente ruralista de Gualeguaychú señaló que “cuesta entender como alguien, por el gobierno nacional, tropieza por décima vez con la misma piedra”. Recordó que esta “misma medida fue adoptada por los gobiernos de Cristina Fernández, y terminaron en un rotundo fracaso. En su momento muchos sectores concentrados, ligados al gobierno, eran los que pedían esas medidas. El cierre de las exportaciones de carnes, maíz, trigo para beneficiarse ellos, porque los beneficios nunca llegaron al consumidor”.

feldkamp

Sostuvo que “esos mismos sectores son los que les están pidiendo al gobierno que den marcha atrás a la medida tomada por el gobierno de Alberto, porque si hoy prohíbo va a caer drásticamente la producción”. Advirtió que la “próxima siembra sabiendo de que me van a pagar un precio menor a lo que verdaderamente vale, o que no llego a cubrir mis costos, va a ser sensiblemente inferior y esta es una opinión fundamentada porque ya pasó”.

El dirigente y productor recordó que “en el gobierno de Cristina la producción de maíz bajó a los 26 millones, pero cuando se liberó el cultivo, llegamos a las 56 millones de toneladas”. Pasó lo mismo con el trigo en el año 2013 “con la menor producción del cereal en la historia, año en el que casi importamos desde Uruguay; mientras que en Carnes, el Stock se redujo en 11 millones de cabezas, el mismo número que tiene Uruguay se perdió, además se cerraron 125 frigoríficos, generando un número muy importante de gente que quedó desempleada de las plantas de faena, además de los que trabajan en forma indirecta”. Estamos hablando de “medidas probadas que fracasaron”. Dijo que “algunos funcionarios provinciales están en desacuerdo con estas medidas a pesar de que son del mismo signo político”.

Finalizó diciendo que el cierre de las exportaciones no “resiste el menor análisis, quedando claro que si al sector le va mal, bajan las inversiones, se reduce el área a sembrar, no solo le va mal al productor, le va mal a toda la ruralidad y a todos los ciudadanos”, enfatizó.

martearena

Por su parte, Matías Martiarena, presidente de la filial Gualeguaychú y Vice de Federación Agraria en la provincia indicó que se tomó la decisión de un cese de comercialización entre el lunes y el miércoles por una “medida restrictiva, impuesta por el gobierno nacional, por el cierre de exportaciones de maíz. Una medida que desde el 2006 viene tomando el Kirchnerismo como bandera. Lo vivimos en la época de Guillermo Moreno, historia que se está repitiendo ahora con Alberto Fernández”.

La restricción ha “generado un gran descontento y mucha incertidumbre, atentando contra el mismo, campo, sector que la ha brindado al país muchísimo. El cierre de las exportaciones genera un manto de dudas en cómo seguir para adelante. Nuestra producción no puede depender del humor de un funcionario que le quiere dar el gusto a tres o cuatro “polleros” que están en Precios Cuidados y no pueden afrontar la suba del maíz que es un sub-producto, cuando lo que ellos venden aumentó más del 150 % y nadie dice nada, además de que han visto beneficiado con la inflación y demás”, resaltó.

Asimismo, comentó que le “cuesta hacer un análisis político de la situación, debido a que las bajas en retenciones, anunciada hace algunos meses, beneficiaron únicamente a los agroexportadores; mientras que a los productores no nos dieron siquiera la distribución de la famosa segmentación”. Dijo que escuchar a Eduardo Buzzi ( Ex presidente de Federación Agraria) que “a todos los pequeños y medianos productores les había llegado la segmentación, cuando no es así, quedando claro que estos “personajes, poco conocen de lo que pasa en el campo. La devolución de retenciones a los productores jamás llegó”.

Por otro lado indicó que “cuando terminen las restricciones quedará muy poco maíz por vender, razón que me lleva a pensar que además de beneficiar a unos pocos, tiene un tinte ideológico contra un sector que en la pandemia sostuvo al país, generando alimento y trabajo en el campo, en la industria, en el transporte, permitiendo que los alimentos lleguen a la mesa de los argentinos”.

Asamblea en Crespo

Bajo el título “Esta medida es una nueva usurpación”, la Filial Crespo de la Federación Agraria Argentina (FAA) convocó a “una asamblea ciudadana” que se realizará este domingo 10, a partir de las 17, en la rotonda ubicada entre las rutas 12, 32 y 131.

“Este Gobierno está tomando medidas que son una nueva usurpación de nuestro futuro. Están pre anunciando más medidas”, remarca la entidad que preside Mariela Gallinger, y subraya que “las decisiones de los que nos gobiernan son equivocadas y van agravando la situación. Porque prohibir es arbitrario, como en el caso de exportar maíz”.

Según lo averiguado, integrantes de la Mesa de Enlace Provincial concurrirán a la asamblea.