La figura de la Reina del Carnaval del País siempre es un tema de discusión en el mundo carnavalero. Engloba desde los acérrimos defensores de la tradición a aquellos que sostienen que ya no debería elegirse. En el medio hay muchos grises y debates que postulan una figura como la que emergió la edición pasada de Representante Cultural.

Lejos de ser algo buscado, nació de un grave error en el conteo de los puntos, que coronó de manera errónea a Sofía Funes como la soberana cuando en realidad, por una diferencia ínfima, le correspondía a Felicita Fouce. El escándalo que llegó a la prensa nacional, finalmente terminó con la representante de Marí Marí como Reina y la de Papelitos como Representante Cultural.

Con el sabor amargo de por aquel entonces digerido, ambas protagonistas se quedaron con el aprendizaje de la experiencia y el cariño recibido. “De la coronación atípica me quede con el recuerdo de poder llegar al Corsódromo con toda mi comparsa atrás, con la batucada tocando y cantando. Fue súper especial, recibí la corona de parte de mi amiga Itatí, que fue una excelentísima reina y representante de nuestro Carnaval. Ojalá Organización haya aprendido de esta situación, para que no pase nunca más a ninguna de las reinas venideras”, expresó Felicita acerca de aquella noche.

Por su parte, Sofía recordó que “Fue una experiencia particular, pero que me dejó mucho aprendizaje personal y humano. Creo que el Carnaval, como toda fiesta popular tan grande, siempre está en proceso de aprendizaje y crecimiento. Lo importante es que se siga trabajando para que cada año sea mejor, cuidando su esencia y manteniendo el respeto por todos los que forman parte, y más hacia los integrantes”.

Puede interesarte

En cuanto a qué implicó ese reconocimiento inédito, describió que “supuso representar al Carnaval del País dentro y fuera de Gualeguaychú, difundir su historia, su identidad, los artistas y visitantes que tenemos para cada edición. Participé y me convocaron en eventos culturales, entrevistas y acciones de promoción turística, siempre con el objetivo de poner en valor lo que significa nuestro carnaval para la ciudad y para el país. Me hizo sentir muy orgullosa este rol y el alcance que tiene”.

Sobre cómo ha sido su reinado, Felicita sintió que “ha sido un año atípico, muy gratificante, de mucho trabajo en conjunto. En lo personal de mucho compromiso para con la fiesta a la que estoy representando, y lo que más me llevo es el cariño de la gente, de los integrantes, de quienes me acompañaron durante todo este periodo. Implicó estar un poco a disposición para participar de las diferentes instancias de difusión, tanto en eventos como a través de redes sociales y de medios para publicitar el Carnaval. Y también en lo personal llevé a cabo un proyecto para hablar del detrás de escena del espectáculo, que está publicado en el canal oficial del Carnaval del País y en mis redes personales. Fue un trabajo arduo y a su vez mi granito de arena para la difusión de nuestra fiesta”.

Debido a la similitud de los roles, coincidieron en muchos eventos y se las vio trabajar juntas. Para la referente de Marí Marí, “el vínculo con Sofía fue espectacular desde el inicio de la edición 2025. Ya desde antes fomentamos la sororidad entre las cuatro reinas de la edición pasada. Creo que esa fue la base para que después pudiéramos salvar todo lo que sucedió. Nada afectó nuestro vínculo como personas y la verdad que durante todo este año la comunicación fue súper fluida, nos acompañamos un montón e hicimos un laburo en equipo que se vio reflejado en todo lo que fuimos aportando y compartiendo desde nuestro lugar”.

La soberana de Papelitos coincidió: “El vínculo y el trabajo entre las dos generaron que el Carnaval tuviera mucha más visibilidad. El trabajo que hicimos juntas fue excelente, y creo que el hecho de estar acompañándonos funcionó muchísimo como publicidad para el Carnaval, no sólo en los eventos a los que nos tocó asistir juntas, sino también en todo lo que cada una realizó de manera individual. Fue un año que empezó de manera caótica, pero que terminó fortaleciéndonos a las dos”.

Entonces, la figura de la representante cultural ¿nació para quedarse?

Felicita opinó que “se pueden complementar ambas figuras, ambas representantes”, y argumentó: “Creo que a la vista está de que el trabajo en equipo siempre es superador al que puede llevar a cabo solamente una persona. En muchos casos la figura de la reina por sí sola es un lugar bastante solitario. y creo que este año quedó demostrado que no tiene por qué ser la única representante del Carnaval”.

En la misma línea, quien hoy porta esa distinción sostuvo que “la figura de embajadora cultural es una decisión de Comisión, pero es un rol muy importante por todo lo que permite abarcar. Durante este año se pudo mostrar no solo el Carnaval, sino también muchas de las actividades, tradiciones y eventos que tiene Gualeguaychú a lo largo del año y que también forman parte de la identidad cultural que luego se refleja en el Carnaval. Los resultados se vieron en una mayor visibilidad y en el posicionamiento del Carnaval y de Gualeguaychú como referentes culturales, más allá de la temporada”.

Finalmente, acerca de cómo palpitan los días previos al inicio de la edición 2026, la Reina destacó que “tengo las mejores expectativas, deseos y auguro que mucha gente venga ver el Carnaval. Voy a desfilar en todas las comparsas, ya he hablado con los diferentes referentes de cada una de ellas y me voy a estar sumando una noche en cada una. Seguramente va a ser algo súper divertido”.

Sofía en cambio aún no sabe si su rol implicará desfilar en las otras comparsas, pero si tiene en claro su compromiso con Papelitos: “Mis expectativas para 2026 están puestas en que el Carnaval siga creciendo y fortaleciéndose como Fiesta Nacional. En cuanto al desfile en este momento no estoy al tanto de esa información, mi prioridad es cumplir con el compromiso y el rol que tengo como integrante dentro de mi comparsa, que es muy importante para mí y que voy a desempeñar con total responsabilidad”.

Y concluyó: “El rol de Embajadora Cultural lo puedo desarrollar por fuera del desfile, de muchas maneras, como lo vengo haciendo desde hace tiempo representando, acompañando y difundiendo nuestra fiesta y nuestra ciudad durante todo el año”.