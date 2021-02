Femer envió una propuesta al Iosper con recomposición salarial

Acto seguido indicaron a la prensa: “Nosotros iniciamos las negociaciones en noviembre de 2020 ya que en marzo fue el último aumento que recibimos, pero ahora el Iosper propuso un 5 por ciento desde el mes que viene y creemos que es insuficiente, tanto para nosotros como para los 305.000 afiliados”.

En este sentido, y ante la propuesta de la Obra Social, informaron que si bien el Iosper convoca a médicos fuera de femer “están en su derecho de hacerlo, pero le aconsejamos a los colegas que no concurran porque así surgió el conflicto, básicamente por una recomposición salarial que está atrasada ya que nuestra mejora fue del 21 por ciento, y ahora estamos pretendiendo que la inflación sea el punto de referencia” dijeron.

“Nosotros hemos pedido cantidad de prestaciones, aplicaciones y demás que el Iosper no las cubre, por lo que si el paciente quiere hacer esos estudios no cubiertos por la Obra Social nosotros debemos cobrarlo por afuera y es lo que se conoce como plus, por lo que queremos transparentar esta situación” remarcaron por último.

Asimismo destacaron: “Hemos pedido incluso una audiencia con el Gobernador para informarle como funciona el Iosper, ya que hay descontento de los afiliados y de los prestadores, por lo que el conflicto es grande. Y si bien hemos cubierto diversas prestaciones durante la pandemia hemos llegado a un punto donde esto no puede seguir”, concluyeron.

Estuvieron presentes en la conferencia Alfredo Angarola, Presidente del Círculo Médico, Rodolfo Negri, Presidente de Femer y Fernando Vázquez Vuelta, Secretario de la Federación Médica. (APFDigital)